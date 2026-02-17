Οι-κίτρινες-κάρτες-στον-Παρασκευαΐδη-που-οδήγησαν-στη-διαγραφή

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» ήταν για τον Νίκο Ανδρουλάκη η αναφορά του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα αν η χώρα κινδυνεύει.

«Με όλους, με τους πάντες δηλαδή, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» απάντησε σε ερώτηση για τις συνεργασίες, σε χθεσινή του συνέντευξη στο Κανάλι της Βουλής ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Λέσβου.

Η συγκεκριμένη δήλωση σήμανε συναγερμό στη Χ. Τρικούπη, αφού ο συγκεκριμένος βουλευτής αποτελούσε το τελευταίο διάστημα έναν συνεχή πονοκέφαλο για το κόμμα του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχτηκε για μια ακόμη φορά εισηγήσεις για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία προχώρησε άμεσα, με επιστολή του στον Νικήτα Κακλαμάνη, λίγα λεπτά μετά τη γνωστοποίηση της δήλωσης Παρασκευαΐδη.

Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, πάντως, δεν βάζει νερό στο κρασί του και με δήλωση του αφήνει αιχμές για την απόφαση της ηγεσίας, δηλώνει ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής και δείχνει να μη μετανιώνει για τη δήλωση του. «Μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας…» αναφέρει μεταξύ άλλων ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής.

Ο βουλευτής Λέσβου πριν από δυο χρόνια είχε κάνει κάλεσμα στους συμπολίτες του για παλλαϊκή άμυνα προειδοποιώντας για κίνδυνο από την Τουρκία.

Στις 20/01/2024 τον γύρο του διαδικτύου έκανε τοποθέτηση του σε τοπική εκδήλωση όπου ανέφερε μεταξύ άλλων για τους Τούρκους: «Αν μας βρουν απροετοίμαστους θα μας σφάξουν».

Η δήλωση καταγράφηκε από το StoNisi.gr.

Βέβαια κίτρινη κάρτα από τη Χαριλάου Τρικούπη είχε πάρει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όταν είχε ταχθεί κατά της τεκνοθεσίας με επιχειρήματα που προκαλούν.

«Υπάρχουν τόσα ετερόφυλα ζευγάρια που θέλουν παιδιά. Γιατί δεν τα δίνουν και πρέπει να τα δώσουν στα ομόφυλα; Το πρότυπο του παιδιού θα είναι το ομόφυλο και θα πρέπει να τα οδηγήσουμε στην ομοφυλοφιλία» είχε δηλώσει στις 17/01/2024 ο βουλευτής Λέσβου στην ΕΡΤ.

Το προηγούμενο χτύπημα είχε έρθει δύο μήνες πριν, όταν ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης είχε χρεώσει και στο ΠΑΣΟΚ τη χρεοκοπία της χώρας.

