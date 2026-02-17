ΟΠΑΠ: Χαμηλά 13 μηνών και -15,7% από την αρχή του χρόνου – Η αμηχανία δεν φεύγει

Η μετοχή κλείνει στα 16,09 ευρώ με απώλειες 3,13% και βαραίνει για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση τον Γενικό Δείκτη – Παρά τα καλά νέα που ήρθαν τις τελευταίες μέρες – το 6,7% των εξόδων, το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ, η επιβεβαίωση από Moody’s – η αγορά δεν έχει βρει ακόμη το νέο σημείο ισορροπίας για τη μετοχή

Η εικόνα του ΟΠΑΠ στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών χθες, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, δεν θύμισε τη γνωστή σταθερή συμπεριφορά της μετοχής. Με την τιμή να διολισθαίνει στα 16,09 ευρώ και τις απώλειες να αγγίζουν το 3,13%, ο ΟΠΑΠ ήταν η μετοχή με τις μεγαλύτερες ζημίες στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, βαραίνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση τον Γενικό Δείκτη που έκλεισε στις 2.279,10 μονάδες με απώλειες 0,43%. Τα 16,09 ευρώ αποτελούν χαμηλό 13 μηνών: η μετοχή δεν είχε βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα από τις 21 Ιανουαρίου 2025. Ο απολογισμός για το 2026 είναι βαρύς: -15,76% από την αρχή του χρόνου.

Αντιφατική η εικόνα, καθώς αυτές οι πιέσεις έρχονται αμέσως μετά από μια σειρά εξελίξεων που θεωρητικά θα έπρεπε να στηρίξουν τη μετοχή. Η συγχώνευση με την Allwyn είναι πλέον ουσιαστικά κλειδωμένη, τα αβέβαια ερωτήματα του Ιανουαρίου έχουν απαντηθεί με θετικό τρόπο, και οι οίκοι αξιολόγησης επιβεβαιώνουν την πιστοληπτική ικανότητα του νέου σχήματος. Η αγορά ωστόσο δεν φαίνεται να πείθεται.

Οι εξελίξεις που «χτίστηκαν» τον Φεβρουάριο

Στο μεταξύ, ο Φεβρουάριος έφερε διαδοχικά καλά νέα που διέγραψαν τις χειρότερες ανησυχίες των επενδυτών.

Στις 10 Φεβρουαρίου ήρθε η σημαντικότερη είδηση: το δικαίωμα εξόδου άσκησαν τελικά κάτοχοι μόλις 23,96 εκατομμυρίων μετοχών – δηλαδή 6,7% του συνόλου και λιγότεροι από τους μισούς από τους 50,15 εκατ. που δικαιούνταν να το πράξουν. Ο ΟΠΑΠ και η Allwyn χαιρέτισαν το αποτέλεσμα ως «ψήφο εμπιστοσύνης», ενώ η χρηματιστηριακή αγορά ανταποκρίθηκε θετικά: η μετοχή έκλεισε εκείνη την ημέρα με άνοδο 3,40% στα 17,63 ευρώ. Το συνολικό αντίτιμο για τους εξερχόμενους μετόχους διαμορφώθηκε σε 456 εκατ. ευρώ – πολύ λιγότερο από τα 950 εκατ. ευρώ που απειλούσε να κοστίσει ένα πλήρες 14%.

Για τη χρηματοδότηση αυτού του ποσού, η Allwyn προχώρησε στις 11 Φεβρουαρίου σε έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior secured) 500 εκατ. ευρώ, λήξεως 2031, με επιτόκιο 4,625%, συνδυαστικά με ένα πρόσθετο δάνειο TLB 100 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των 456 εκατ. ευρώ που οφείλονται στους μετόχους που εξήλθαν, με καταβολή εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής, που αναμένεται περί τον Απρίλιο.

Παράλληλα, η Moody’s επιβεβαίωσε το rating Ba2 για τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Allwyn με σταθερό outlook, ακόμα και μετά την ανακοίνωση του επιπλέον δανεισμού. Ο οίκος εκτιμά ότι η μόχλευση θα διαμορφωθεί στο 4,6x–4,9x EBITDA έως το τέλος του 2026 – πάνω από το όριο του 4,25x που ο ίδιος έχει ορίσει ως κατώφλι κινδύνου για πιθανή υποβάθμιση – αλλά υπογράμμισε ότι αναμένει επιστροφή σε συμβατά επίπεδα έως το 2027, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές ταμειακές ροές και τη στρατηγική ενίσχυση που φέρνει η ένωση με τον ΟΠΑΠ.

Γιατί η μετοχή αδυνατεί να ανακάμψει

Εάν λοιπόν τα νέα ήταν ουσιαστικά θετικά, γιατί η μετοχή βρίσκεται πάλι στα 16 ευρώ; Η απάντηση είναι πολυσύνθετη και αποκαλύπτει την ουσία του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ΟΠΑΠ στην τωρινή μεταβατική φάση.

Η κυριότερη αιτία παραμένει αυτή που εντοπίστηκε από την πρώτη στιγμή: η ριζική αλλαγή επενδυτικού προφίλ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, και στο ενδιάμεσο διάστημα η μετοχή βρίσκεται σε ένα «no man’s land». Όσα αμυντικά funds ήταν τοποθετημένοι στον ΟΠΑΠ για τη μερισματική του απόδοση του 11% έχουν ήδη αποχωρήσει ή συνεχίζουν να το κάνουν – αφού στη νέα δομή η απόδοση συρρικνώνεται γύρω στο 5-6%, με ελάχιστο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026. Τα νέα funds ανάπτυξης που θα αντικαταστήσουν τα αμυντικά δεν έχουν ακόμα εισέλθει, αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η εικόνα του νέου σχήματος μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η αβεβαιότητα ως προς τη νέα μετοχική δομή αποτελεί επίσης παράγοντα ανησυχίας. Με 770,8 εκατ. μετοχές μετά τη συγχώνευση, το 78,4% θα ελέγχεται έμμεσα από τον όμιλο KKCG και μόλις το 21,6% θα αποτελεί ελεύθερη διασπορά. Από αυτό, το 3,5% αντιστοιχεί στο τσέχικο fund J&T Arch Investments, αφήνοντας μόλις το 18,1% στους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ. Η χαμηλή διασπορά είναι ανασταλτικός παράγοντας για μεγάλους θεσμικούς που απαιτούν ρευστότητα.

Η επιβεβαίωση από τη Moody’s ότι η μόχλευση θα ξεπεράσει προσωρινά το όριο 4,25x EBITDA δεν πέρασε απαρατήρητη στους επενδυτές – ακόμα και αν ο ίδιος ο οίκος την ερμηνεύει ως διαχειρίσιμη. Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό, η αύξηση του χρέους αναπόφευκτα αυξάνει τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο.

Ο Γενικός Δείκτης στην «ασπίδα» της ανόδου άλλων blue chips

Στη χθεσινή συνεδρίαση, η πτώση του ΟΠΑΠ ήταν η κυριότερη πίεση στον Γενικό Δείκτη, παράλληλα με την υποχώρηση ΔΕΗ (-2,10%), Aktor (-1,79%), Optima Bank (-1,69%) και Alpha Bank (-1,50%). Ο δείκτης κινήθηκε σε εκτεταμένη ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα, αγγίζοντας χαμηλό ημέρας στις 2.267,25 μονάδες. Απoφεύχθηκε το χειρότερο χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των Τιτάν (+4,20%), Metlen (+2,01%) και Lamda (+1,42%), καθώς και στο κλίμα αισιοδοξίας που δημιούργησε η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης θαλάσσιων οικοπέδων στην κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy. Ο τζίρος της αγοράς ανήλθε σε 313,4 εκατ. ευρώ – ικανοποιητικό επίπεδο, αν και κάτω από τον μέσο όρο των 401,5 εκατ. για φέτος. Από τα 13,3 εκατ. ευρώ που διακινήθηκαν στον ΟΠΑΠ, το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε πωλήσεις.

Η τεχνική εικόνα και το στοίχημα για επαναφορά

Από τεχνικής απόψεως, η μετοχή προσπαθεί να σταθεί πάνω στη ζώνη στήριξης των 16,84-17,00 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε κρίσιμα επίπεδα εβδομαδιαίου χαρτογραφήματος. Αν αυτά οι στηρίξεις δεν κρατήσουν, τα επόμενα τεχνικά επίπεδα βρίσκονται χαμηλότερα. Για να μιλήσουμε για αλλαγή τάσης, χρειάζεται επανάκτηση της ζώνης αντίστασης των 18,30-18,60 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εύρος όπου διακινούσε η μετοχή πριν τις τελευταίες πιέσεις.

Η αγορά ωστόσο έχει ορίσει ένα ανοιχτό στοίχημα: αν η συγχώνευση ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, η μετοχή έχει πιθανότητα να επιστρέψει στα επίπεδα των 20 ευρώ, όπου διαπραγματευόταν τον Οκτώβριο του 2025 πριν δημοσιοποιηθεί το σχέδιο της διασυνοριακής μετατροπής. Στις τρέχουσες τιμές, ο ΟΠΑΠ ουσιαστικά αποτιμάται σε σημαντικό discount τόσο ως προς την αρχική αξία που αναγνώρισαν οι ίδιοι οι σχεδιαστές του deal, όσο και ως προς τις τιμές στόχους των αναλυτών.

Η «μεταβατική αμηχανία» και τι έρχεται στη συνέχεια

Στην ουσία, ο ΟΠΑΠ βρίσκεται σε ένα ορίζοντα αναμονής που σπάνια ευνοεί τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Η μετατροπή σε εταιρεία Λουξεμβούργου, η εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της Allwyn, η έκδοση 445,7 εκατ. νέων μετοχών, και η καταβολή των 456 εκατ. ευρώ στους εξερχόμενους μετόχους – όλα αυτά αποτελούν σύνθετες εταιρικές πράξεις που χρειάζονται μήνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως. Εκτιμάται ότι κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου άλλαξε χέρια το 17,6% της ελεύθερης διασποράς του ΟΠΑΠ – ένας τεράστιος εναλλαγής επενδυτικών θέσεων που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Το επόμενο ορόσημο αναμένεται περί τον Απρίλιο, με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής. Τότε θα ξεκινήσει η καταβολή των 456 εκατ. ευρώ στους εξερχόμενους, ενώ ακολούθως θα ενεργοποιηθεί η εισφορά περιουσιακών στοιχείων από την Allwyn και η έκδοση των νέων μετοχών – μετά την οποία ο νέος όμιλος θα αριθμεί 770,8 εκατ. μετοχές και θα γεννηθεί επίσημα ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Ανοιχτή παραμένει η ερώτηση για τη δεύτερη διεθνή εισαγωγή που σχεδιάζει η Allwyn μετά την ολοκλήρωση – μια κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει νέους επενδυτές, ανεβάζοντας το προφίλ της μετοχής.

Μέχρι τότε, το Χρηματιστήριο Αθηνών φαίνεται αποφασισμένο να «τιμωρεί» την αβεβαιότητα. Η τελευταία σταθερή συμπεριφορά του ΟΠΑΠ ανήκει στο παρελθόν – και η νέα δεν έχει ακόμα αρχίσει να διαμορφώνεται.