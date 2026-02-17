Οριακή-άνοδος-για-τους-τρεις-βασικούς-δείκτες-της-wall-street,

Με οριακή άνοδο έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, με τις απώλειες στις μετοχές λογισμικού να περιορίζουν τα κέρδη.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε μόλις 0,1% και έκλεισε στις 6.843,22 μονάδες, ενώ ο Nasdaq αυξήθηκε 0,14% κλείνοντας στις 22.578,38 μονάδες. Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 32,26 μονάδων ή 0,07%, κλείνοντας στις 49.533,19 μονάδες.

Οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές λογισμικού – οι οποίες συνέχισαν τις απώλειες που έχουν σημειώσει φέτος – και στράφηκαν προς χρηματοοικονομικές μετοχές όπως οι Citigroup και JPMorgan. Οι μετοχές της Citi ενισχύθηκαν 2,6%, ενώ της JPMorgan σημείωσαν άνοδο άνω του 1%.

Ωστόσο, η ServiceNow υποχώρησε περισσότερο από 1%, με τη μείωσή της για το 2026 να ανέρχεται περίπου στο 31%. Οι Autodesk και Palo Alto Networks κατέγραψαν απώλειες άνω του 2%. Η πρώτη έχει σημειώσει πτώση περίπου 24% φέτος, ενώ η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 11%. Οι μετοχές των Salesforce και Oracle μειώθηκαν σχεδόν 3% και περίπου 4% αντίστοιχα, με τις απώλειές τους από την αρχή του έτους να διαμορφώνονται στο 30% και 21%. Το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF υποχώρησε πάνω από 2%, ανεβάζοντας τις ετήσιες απώλειές του στο 23%.

Ο κλάδος λογισμικού δέχεται έντονες πιέσεις λόγω ανησυχιών ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν παρόχους εξειδικευμένου λογισμικού.

«Χρειαζόμαστε απλώς χρόνο για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα κέρδη ορισμένων από αυτές τις εταιρείες», δήλωσε στο CNBC η Λιχ Μπένετ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Concurrent Investment Advisors. «Νομίζω ότι όσες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν και δεν έχουν πραγματικά ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γύρω από τη δραστηριότητά τους, θα παρουσιάσουν επιδείνωση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μια τέτοια διαταραχή θα οδηγήσει την αγορά να ξεχωρίσει τους νικητές στον χώρο.

Οι ανησυχίες για διαταραχή λόγω AI έπληξαν κλάδους όπως το λογισμικό, τα ακίνητα, οι μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας τον S&P 500 στη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow έχασαν πάνω από 1% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq υποχώρησε πάνω από 2%.

Ο Dow και ο S&P 500 κατέγραψαν την τέταρτη αρνητική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε. Ο Nasdaq σημείωσε πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης, το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2022.

«Η καινοτομία της AI και η διαταραχή που προκαλεί θέτουν υπό αμφισβήτηση τους τελικούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης σε διάφορα σημεία της αγοράς, οδηγώντας τους επενδυτές να εστιάζουν σε συγκεκριμένους κινδύνους αντί για ευρύτερες αλλαγές έκθεσης», δήλωσε ο Σκοτ Χρόνερτ, στρατηγικός αναλυτής αμερικανικών μετοχών της Citi. «Προς το παρόν, το αφήγημα είναι αποσυνδεδεμένο από τις θετικές μεσοπρόθεσμες θεμελιώδεις τάσεις. Το βάρος πέφτει στις εταιρείες να πείσουν τις αγορές για τα μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα – πιθανό θέμα της περιόδου ανακοινώσεων πρώτου τριμήνου».

Οι ανησυχίες αυτές φάνηκε να επισκιάζουν τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Ο γενικός δείκτης CPI ήταν χαμηλότερος από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones για τον Ιανουάριο. Αυτό ακολούθησε τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι επενδυτές θα αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού αυτήν την εβδομάδα, με την ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) την Παρασκευή. Πριν από αυτό, θα παρακολουθήσουν τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Fed, που θα δημοσιοποιηθούν αύριο Τετάρτη.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας των Προέδρων.