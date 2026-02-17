Ο-Μητσοτάκης-θέτει-τα-διλήμματα-της-κάλπης-του-2027:-Τα-καρφιά-στην-αντιπολίτευση-και-η-απάντηση-στους-«πρώην»

Μπορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμα κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως εκτιμά ότι η έγκαιρη ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού είναι «κλειδί» για την καλύτερη δυνατή επίδοση της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες. Σε αυτό το κλίμα μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης σπεύδει ήδη να θέσει και τα πρώτα διλήμματα, παίζοντας και πάλι το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής, όπου η αβεβαιότητα είναι… η νέα βεβαιότητα.

Η χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη από την κοπή πίτας του Οργανωτικού της ΝΔ ήταν σαφώς σε αυτή την κατεύθυνση. Και τα διλήμματα προς τους πολίτες θα τίθενται με όλο και μεγαλύτερη ένταση, όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές.

«Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει; Θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, τον δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον «σκληρό» κομματικό μηχανισμό της ΝΔ που έχει δώσει και έχει κερδίσει αρκετές εκλογικές μάχες κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι προφανές ότι την απάντηση δεν θα δώσουν τα κομματικά στελέχη, αλλά οι πολίτες που αυτή τη φάση εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις πλειοψηφικά να ζητούν αλλαγή της παρούσας κυβέρνησης, χωρίς όμως να είναι σαφές τι πρέπει να ακολουθήσει.

Η αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση

Σε αυτό το «κενό» πατάει και ο κ. Μητσοτάκης, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία, όχι ως αυτοσκοπό αλλά γιατί θεωρεί ότι η μάχη με το βαθύ κράτος δεν εξαντλείται μέχρι το 2027. «Όσο γι’ αυτούς που αναρωτιούνται «και γιατί μία τρίτη τετραετία;», θα πρέπει πρώτα να απαντήσουν σε ένα άλλο ερώτημα: προτιμούν μήπως να γυρίσουν τρεις τετραετίες πίσω;», διερωτήθηκε με νόημα. Και βάζει απέναντι αυτό που περιέγραψε ως μια «αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση», με κόμματα που αδυνατούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και απλώς ενώνονται στο αίτημα να φύγει η παρούσα κυβέρνηση.

«Πρόκειται, δυστυχώς, για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας, όπου ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον δογματισμό, τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, τα πολλά λόγια με τις μηδενικές πράξεις. Με κοινό τόπο τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και το γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας. Είναι το χρώμα των δικών τους αδιεξόδων, με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να καταδείξει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν παρουσιάζουν καμία εναλλακτική πρόταση απέναντι στα μετρήσιμα αποτελέσματα της κυβέρνησης.

Οι κίνδυνοι και οι αιχμές στους «πρώην»

Βεβαίως, δεν είναι όλα ρόδινα για τη ΝΔ. Και πώς να είναι άλλωστε, όταν το κυβερνών κόμμα πόρρω απέχει της αυτοδυναμίας, ακόμα και αν ο κ. Μητσοτάκης σε συνομιλητές του εμφανίζεται συγκρατημένος ως προς τις εκτιμήσεις του για το μέλλον. Χθες, απευθυνόμενος στα γαλάζια στελέχη, τα κάλεσε αφενός να επικεντρωθούν στα προβλήματα του τόπου, αφετέρου στις εσωτερικές αδυναμίες της ΝΔ που μπορούν να γίνουν μια πρόσθετη απειλή.

Δεν πέρασαν επίσης απαρατήρητες οι αιχμές για τους πρώην πρωθυπουργούς και ιδίως για τον κ. Σαμαρά, ο οποίος από καιρού εις καιρόν κατηγορεί τον πρωθυπουργό για αλλοίωση του χαρακτήρα της παράταξης. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε χθες επικαλούμενος τις ιστορικές αξίες της ΝΔ και λέγοντας ότι αυτές και η προβολή του κυβερνητικού έργου θα είναι αναγκαία συνθήκη για μια νέα εκλογική επιτυχία.

«Μιλώ για τις αξίες της ΝΔ, διότι αυτές είναι που διαθέτουν τη δύναμη να μας κρατούν συνεπείς στην πορεία μας. Είναι αξίες που βρίσκονται στα δικά σας χέρια», ανέφερε προς τα στελέχη της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας βεβαίως ότι το κόμμα παραμένει ανοιχτό σε νέες ιδέες. Και επέμεινε ότι η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά στην πραγματικότητα «ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα, το οποίο πάει τη χώρα μπροστά».