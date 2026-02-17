Ο 33χρονος που βγάζει εκατομμύρια από την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ – Κυκλοφορεί με σαγιονάρες και χαβανέζικα πουκάμισα

Όταν διάβασε το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ «The Art of The Deal» ήταν 13 ετών. Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, θεωρείται πως είναι ο millennial που «σκοτώνει» τις μεγάλες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Ο λόγος για τον 33χρονο Πάλμερ Λάκι που είναι ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους από την μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, έχοντας κερδίσει εκατομμύρια από τις συμβάσεις που έχει συνάψει με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.

Ο Λάκι, που κυκλοφορεί με σαγιονάρες, χαβανέζικα πουκάμισα και σορτς, έχει εξασφαλίσει συμβόλαια αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων για τους αυτόνομους πύργους επιτήρησης της εταιρείας του, Anduril Industries.

Πρόκειται για κατασκευές ύψους 32 ποδιών που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη και είναι εξοπλισμένες με θερμικές κάμερες και βιντεοκάμερες υψηλής ανάλυσης που μπορούν να ανιχνεύουν τα σημεία διέλευσης στα νότια σύνορα, ακόμη και στα δύσβατα βουνά του Νέου Μεξικού.

Η εταιρεία του, η οποία πήρε το όνομά της από το σπαθί του Άραγκορν στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», αποτιμάται σε πάνω από 30 δισ. δολάρια και πλέον είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση τεράστιων εκτάσεων των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού. Η Anduril Industries υπέγραψε νέο συμβόλαιο αξίας 363 εκατ. δολαρίων τον Δεκέμβριο για την περαιτέρω επέκταση της χρήσης των πύργων.

Την περασμένη εβδομάδα, η τράπεζα κρυπτονομισμάτων Erebor, που υποστηρίζει ο Λάκι, έγινε η πρώτη που έλαβε άδεια κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Λάκι στηρίζει σταθερά το Ντόναλντ Τραμπ και είναι σημαντικός χρηματοδότης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Έκανε την περιουσία του σε ηλικία 21 ετών όταν πούλησε ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας στο Facebook για 2 δισ. δολάρια. Λίγα χρόνια αργότερα, εγκατέλειψε τη θέση του ως στέλεχος εικονικής πραγματικότητας στο Facebook όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε χρηματοδοτήσει κρυφά έναν οργανισμό που δημιουργούσε memes κατά της Χίλαρι Κλίντον.

Με πληροφορίες από The Sunday Times