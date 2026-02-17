Παπαθανάσης:-Χρηματοδότηση-της-μελέτης-για-επαγωγικό-διάδρομο-ηλεκτροκίνησης-στην-Πτολεμαΐδα

Η πιλοτική υποδομή προβλέπεται να αναπτυχθεί σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, με προοπτική αναπαραγωγής και κλιμάκωσης σε στρατηγικούς οδικούς άξονες.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021- 2025, στον άξονα προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις», η μελέτη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πτολεμαΐδας.

Συγκεκριμένα, η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000 ευρώ, αφορά στην ωρίμανση μιας καινοτόμου πιλοτικής υποδομής για τη δυναμική επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες.

Η πιλοτική υποδομή προβλέπεται να αναπτυχθεί σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, με προοπτική αναπαραγωγής και κλιμάκωσης σε στρατηγικούς οδικούς άξονες.

Η πράξη δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση υλοποίησης της υποδομής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έξυπνων, κλιματικά ουδέτερων υποδομών μεταφορών και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της πράσινης ενεργειακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών.