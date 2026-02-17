Παπαστεργίου-στον-ΣΚΑΪ-100.3:-Ώριμο-το-να-πάρουμε-μετρά-για-τη-χρήση-των-μέσων-κοινωνικής-δικτύωσης-από-τα-παιδιά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά.

Δήλωσε ότι τεχνικά η χώρα είναι έτοιμη για την εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Προανήγγειλε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες αποφάσεις με στόχο την προστασία των παιδιών από εθιστικές συμπεριφορές.

«Είναι ώριμο το να πάρουμε μετρά για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά», τόνισε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «τεχνικά είμαστε έτοιμοι, γνωρίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις.»

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί τι πρόκειται να γίνει, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από οτιδήποτε εθιστικό.

Σχετικά με τις κάμερες για την καταγραφή οδικών παραβάσεων, ανέφερε πως καταγράφουν χιλιάδες παραβάσεις που δικαιολογούν και την πολύ κακή εικόνα που έχουμε στους δρόμους. Ενδεικτικά σημείωσε ότι κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη Βουλιαγμένης, κατέγραψε αυτοκίνητο να περνά με κόκκινο και πίσω του να περνά επίσης με κόκκινο, μία νταλίκα που κουβαλούσε έξι αυτοκίνητα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή οι κάμερες δεν καταλογίζουν παραβάσεις, ενώ εκπαιδεύεται το προσωπικό της τροχαίας για τη λειτουργία του νέου συστήματος. Όπως είπε, την τελική απόφαση για την παράβαση θα παίρνει αστυνομικός.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι τον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί σχετική πλατφόρμα, ώστε ο πολίτης να ξέρει ακριβώς τι γίνεται με τα αιτήματα που έχει υποβάλει στο Δημόσιο.

sofokleous10.gr

