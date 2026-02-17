Προς-συμβιβασμό-10,5-δισ.-δολάριων-η-bayer-για-το-επίμαχο-ζιζανιοκτόνο

Κίνηση συμβιβασμού αξίας 10,5 δισ. δολαρίων ετοιμάζεται να κάνει η Bayer, με στόχο να κλείσει, τόσο τις υφιστάμενες, όσο και τις μελλοντικές αγωγές για καρκίνο που αφορούν το δημοφιλές ζιζανιοκτόνο Roundup, όπως μεταδίδει το -, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Αναλυτικότερα, ο γερμανικός όμιλος σκοπεύει να προτείνει έναν συμβιβασμό συλλογικής αγωγής ύψους 7,5 δισ. δολαρίων για υποθέσεις που έχουν κατατεθεί σε πολιτειακά δικαστήρια του Μιζούρι. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην επίλυση τόσο των αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί όσο και δυνάμει αξιώσεων που θα μπορούσαν να κατατεθούν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Παράλληλα, η Bayer φέρεται έτοιμη να ανακοινώσει επιπλέον 3 δισ. δολάρια σε συμβιβασμούς για εκκρεμείς υποθέσεις στις ΗΠΑ, στις οποίες πρώην χρήστες του Roundup κατηγορούν το ζιζανιοκτόνο ότι προκάλεσε λέμφωμα Non Hodgkin.

Οι δικαστικές διαμάχες γύρω από το Roundup βαραίνουν τη Bayer από τότε που εξαγόρασε τη Monsanto έναντι 66 δισ. δολαρίων, κληρονομώντας ένα κύμα αγωγών που εδώ και χρόνια ασκεί πίεση στη μετοχή της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο και το δραστικό του συστατικό.

Ύστερα από χρόνια δικαστικών μαχών στις ΗΠΑ για το Roundup, η Bayer εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με περίπου 67.000 αγωγές. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η μακροχρόνια έκθεσή τους στη γλυφοσάτη προκάλεσε την εμφάνιση καρκίνου. Από την πλευρά της, η Bayer επιμένει ότι το ζιζανιοκτόνο είναι ασφαλές και επικαλείται τα πορίσματα του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων σύμφωνα με τα οποία το συγκεκριμένο προϊόν δεν θεωρείται καρκινογόνο.