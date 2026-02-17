Στα-74,85-δισ.-ευρώ-ο-τζίρος-του-λιανεμπορίου-το-2025-με-ετήσια-αύξηση-2%

Ποιοι είναι οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2025. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε 74,85 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος του λιανεμπορίου το 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 73,367 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 27,333 δισ. ευρώ, με άνοδο 2,0% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 26,7 δισ. ευρώ.

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2025 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,3%) Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,4%) Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (10,5%) Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%) Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,0%)

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,7%) Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,5%) Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%) Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%) Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%)

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 856.743 χιλιάδες ευρώ.

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 157.474 χιλιάδες ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 365.914 χιλιάδες ευρώ.

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 108.576 χιλιάδες ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,4%.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 1,9%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι: