Στενεύουν-τα-περιθώρια-για-τα-ακίνητα-με-βραχυχρόνια-μίσθωση

Περιθώριο έως το τέλος Φεβρουαρίου έχουν στη διάθεσή τους όσοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους με το καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για το έτος 2025 στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων θα πρέπει να ελέγξουν τα κατατεθειμένα στοιχεία εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτήθηκαν το 2025 και να προχωρήσουν στη διόρθωση τυχόν λαθών και παραλείψεων.

Βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα καθοριστεί και το ύψος του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν για φέτος, ενώ όσοι δεν οριστικοποιήσουν τα στοιχεία στο Μητρώο της ΑΑΔΕ κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί, ακόμα κι αν δεν τα έχουν εισπράξει.

Επισημαίνεται ότι χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) μπορεί ο διαχειριστής του ακινήτου να διορθώσει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.). Με βάση τα οριστικά στοιχεία που θα δηλωθούν στο Μητρώο θα επιβληθεί ο φόρος στα εισοδήματα τα οποία θα βρεθούν και στο ραντάρ του φορο-ελεγκτικού μηχανισμού με στόχο να εντοπιστούν όσοι κρύβουν από την εφορία τα εισοδήματα που εισπράττουν από την εκμίσθωση των ακινήτων τους.

Έλεγχοι

Από τον Μάρτιο ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα ξεκινήσει ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, αξιοποιώντας τα δεδομένα που θα σταλούν από τις πλατφόρμες Αirbnb, Booking και VBRO. Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb διαμορφώνονται ως εξής :

για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, αυτό αυξάνεται στο διπλάσιο του ποσού που επιβλήθηκε αρχικά.

για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Επέκταση κόφτη

Από τον Μάρτιο εξάλλου επεκτείνεται ο κόφτης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο 1ο, το 2ο και το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή θα απαγορεύεται η εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Παράλληλα, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή θα ιδιοκατοικούνται σε περίπτωση που μεταβιβάζονται με αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Από τις 20 Μαΐου, δε, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 2024/1028, ο οποίος θεσμοθετεί ενιαίο πλαίσιο καταγραφής και διαμοιρασμού δεδομένων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο Κανονισμός θεσπίζει υποχρεωτική εγγραφή των καταλυμάτων, με τη χορήγηση μοναδικού αριθμού μητρώου που θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι πλατφόρμες, με τη σειρά τους, υποχρεώνονται να διαβιβάζουν τακτικά δεδομένα σε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο για κάθε κράτος-μέλος. Με αυτό τον τρόπο οι αρχές αποκτούν σαφή εικόνα για το τι ενοικιάζεται, πού και με ποια ένταση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο συνεπή εφαρμογή των τοπικών κανόνων και για πολιτικές αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις. Στην Ελλάδα είναι ήδη υποχρεωτική η εγγραφή των καταλυμάτων στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Τα εισοδήματα

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Από την άλλη πλευρά η βραχυχρόνια μίσθωση τριών (3) ή περισσότερων ακινήτων από φυσικά πρόσωπα θεωρείται πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεώνοντας σε έναρξη εργασιών, έκδοση τιμολογίων/αποδείξεων και επιβολή ΦΠΑ 13%. Το εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό, ενώ εφαρμόζεται τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο διαμορφώνεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα ως εξής:

ενάμισι (1,50) ευρώ κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο,

πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ ή τεσσάρων (4) ευρώ, αντίστοιχα.