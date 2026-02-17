ΤτΕ:-Ανάκληση-άδειας-και-εκκαθάριση-της-εταιρείας-swiss-remit

Το ίδρυμα πληρωμών τέθηκε σε ολική εκκαθάριση από την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Ανακλήθηκε την 10.02.2026 η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με τον διακριτικό τίτλο «Swiss Remit», σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Την 10.02.2026 ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «Swiss Remit Europe Payment Institution S.A» και τον διακριτικό τίτλο «Swiss Remit» κατ’ εφαρμογή των άρθρων 13 του Ν. 4537/2018, 46 του Ν. 4557/2018 και των άρθρων 145 και 153 του ν. 4261/2014 και το εν λόγω ίδρυμα πληρωμών τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση δυνάμει της υπ’ αριθ. 563/1/10.02.2026 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 658/10.02.2026).

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Γραβιάς αρ. 3 και Γρανικού, νομίμως διορισθείσα ως Ειδικός Εκκαθαριστής του ως άνω ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «Swiss Remit Europe Payment Institution S.A» δυνάμει της υπ’ αριθ. 563/2/10.02.2026 απόφασης ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄658/10.02.2026).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους πιστωτές του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «Swiss Remit Europe Payment Institution S.A» και τον διακριτικό τίτλο «Swiss Remit» να αναγγείλουν νομοτύπως και προσηκόντως τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.02.2016 – ΦΕΚ Β’ 717/17.03.2016), εντός μηνός από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης την 03.03.2026, στην έδρα του Ειδικού Εκκαθαριστή, επί των οδών Γραβιάς αρ. 3 και Γρανικού στο Μαρούσι Αττικής