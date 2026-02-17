Χατζηβασιλείου:-Η-Ελλάδα-μπαίνει-στον-διεθνή-ενεργειακό-χάρτη,-οι-υπογραφές-με-τη-chevron-σημαίνουν-αναγνώριση-των-κυριαρχικών-μας-δικαιωμάτων

Οι υπογραφές Chevron και Helleniq Energy ουσιαστικά σημαίνουν εμμέσως πλην σαφώς αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού αποτελούν σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας και εντάσσονται σε έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα εισέρχεται πλέον στον νέο διεθνή ενεργειακό χάρτη, όχι μόνο ως κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου αλλά και ως δυνητικός παραγωγός, με προοπτική ακόμη και εξαγωγέα φυσικού αερίου στο μέλλον».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη γεωπολιτική διάσταση των συμφωνιών, επισημαίνοντας ότι αυτές αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία, μετά τη στρατηγική απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναζητά αξιόπιστες και ασφαλείς εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όπως είπε, σε αυτό το περιβάλλον, «η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε κρίσιμο παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τις υποδομές LNG σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη αλλά και τη γεωγραφική της θέση», ενώ υπογράμμισε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος θα αποτελέσει τον κύριο βραχίονα μεταφοράς ενέργειας από τη χώρα μας.

Παράλληλα, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ακόμη έναν τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διεμβολίζει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενισχύοντας τη θέση της σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει νέες έρευνες για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, με διπλασιασμό της έκτασης της ζώνης ερευνών, γεγονός που διπλασιάζει τις πιθανότητες εντοπισμού σοβαρών και αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων.

Αναφερόμενος στις οικονομικές προοπτικές, σημείωσε ότι ενδεχόμενη αξιοποίηση κοιτασμάτων θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά νέα έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο, δίνοντας ως παράδειγμα την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος προς όφελος των πολιτών. Επιπλέον, τόνισε ότι η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής δραστηριότητας, καθώς και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που σημειώθηκαν στην Τουρκία για τις εξελίξεις αυτές, ξεκαθάρισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία στον τομέα της ενέργειας δεν στρέφεται εναντίον τρίτων κρατών, αλλά υπηρετεί αποκλειστικά το εθνικό συμφέρον, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ως παρατηρητής, καθώς δεν μπορεί να απουσιάζει από συζητήσεις που την αφορούν άμεσα γεωγραφικά και πολιτικά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν προσχωρεί στον νέο οργανισμό, καθώς ο Πρωθυπουργός έχει ήδη καταθέσει πρόταση, προκειμένου το Συμβούλιο να αφορά μόνο τη Γάζα, για όσο διάστημα χρειαστεί. Μάλιστα, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι θέση παρατηρητή θα έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο.

Ερωτώμενος για την πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας στη Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε: «Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα στην ειρηνευτική δύναμη, εφόσον θέλει να έχει ρόλο και λόγο στην ευρύτερη γειτονιά. Για τη Δύναμη της Γάζας, ενδιαφέρθηκαν 32 χώρες, εκ των οποίων οι 10 είναι ευρωπαϊκές. Η τελική λίστα θα είναι προϊόν αποδοχής των εμπλεκομένων Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η χώρα μας, άλλωστε, είναι αναγνωρισμένη ως έντιμος διαμεσολαβητής. Οποιαδήποτε πιθανή συμμετοχή θα γίνει μόνο υπό τη σαφή εντολή του πλαισίου που διαμορφώθηκε με το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα», σημείωσε χαρακτηριστικά.