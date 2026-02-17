Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη-αντίσταση-οι-2300-μονάδες 

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκεαπό υψηλή μεταβλητότητα και εναλλαγή του προσήμου: με το υψηλό της ημέρα να καταγράφεται λίγο μετά το άνοιγμα στις 2304 μονάδες για να ακολουθήσει το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2268 μονάδων περί τις 12.15μμ. Με την προσπάθεια των αγοραστών να διατηρηθεί το θετικό πρόσημο να ανατρέπεται στο τέλος οπότε πωλήσεις τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ οδήγησαν στις δημοπρασίες σε αρνητικό πρόσημο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 3,361% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,87%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,50%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,10%), η Optima (-1,69%), o Aktor (-1,79%), o ΟΠΑΠ (-3,13%), ο Ελλάκτωρ (–1,05%) και ο ΟΤΕ (-0,41%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Lamda (+1,42%), η ΕΛΧΑ (+0,75%), το ΔΑΑ (+1,25%), η Cenergy (+0,72%), η Κύπρου (+1,30%), ο Τιτάν (+4,20%), η Metlen (+2,01%), το Jumbo (+0,80%) αλλά και η Bylot (+3,42%). Απολογιστικά, 54 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στις 12μ.μ. τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 4ο τρίμηνο 2025.

Ο εκθετικός ΜΚΟ των 30 ημερών, οι 2280 μονάδες του ΓΔ δηλαδή, ανέκοψαν την ορμή της πτώσης με αποτέλεσμα ο Γ.Δ. να κλείσει τελικά με σχετικά μικρές απώλειες, επισημαίνει η τεχνική ανάλυση. Πλησιέστερη αντίσταση στις 2300 μονάδες.