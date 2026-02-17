Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, February 17
    Ψεύτικες-επιστροφές-φόρου:-Πώς-θα-αναγνωρίσετε-τα-email-παγίδες
    Ψεύτικες επιστροφές φόρου: Πώς θα αναγνωρίσετε τα email-παγίδες

    Ψεύτικες επιστροφές φόρου: Πώς θα αναγνωρίσετε τα email-παγίδες

    Οικονομία 2 Mins Read

    Το μήνυμα φτάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τίτλο που τραβά την προσοχή: «Επιστροφή φόρου 286,40 ευρώ» ή «Επιβεβαίωση στοιχείων για πίστωση ποσού».

    Η εμφάνιση παραπέμπει σε κρατική υπηρεσία. Το ποσό μοιάζει ρεαλιστικό. Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που θυμίζει επίσημη πλατφόρμα. Η διαφορά κρύβεται στη λεπτομέρεια.

    Πώς λειτουργεί το σενάριο

    Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικά δεδομένα για να «ολοκληρωθεί» η επιστροφή. Σε άλλες περιπτώσεις ζητούνται ακόμη και κωδικοί πρόσβασης.

    Μόλις καταχωρηθούν τα στοιχεία, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση σε λογαριασμούς ή πραγματοποιούν χρεώσεις.

    Το δέλεαρ των χρημάτων μειώνει την επιφυλακτικότητα.

    Πού αποκαλύπτεται η απάτη

    • Η διεύθυνση αποστολέα δεν ανήκει σε επίσημο κρατικό domain.
    • Ο σύνδεσμος δεν οδηγεί σε πραγματική κρατική πλατφόρμα.
    • Υπάρχουν γλωσσικές αστοχίες ή γενικές προσφωνήσεις.
    • Ζητούνται πλήρη στοιχεία κάρτας ή κωδικοί.

    Προσοχή: Καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητά μέσω - κωδικούς πρόσβασης ή πλήρη στοιχεία κάρτας.

    Ο βασικός κανόνας προστασίας

    Δεν ακολουθούμε ποτέ σύνδεσμο από - που αφορά χρήματα ή επιστροφές.

    Αν θέλουμε να ελέγξουμε την κατάσταση μιας φορολογικής εκκρεμότητας, εισερχόμαστε μόνοι μας στην επίσημη πλατφόρμα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή.

    Όταν έχει ήδη γίνει το λάθος, η ταχύτητα αντίδρασης είναι κρίσιμη. Απαιτούνται οι ακόλουθες κινήσεις:

    • Άμεση αλλαγή κωδικών.
    • Επικοινωνία με την τράπεζα.
    • Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων συναλλαγών.
    • Όσο νωρίτερα εντοπιστεί η κίνηση, τόσο περιορίζεται η ζημιά.

    Το κοινό μοτίβο

    Είτε πρόκειται για «πακέτο» είτε για «επιστροφή φόρου», ο μηχανισμός είναι ο ίδιος: δημιουργία επείγοντος και εκμετάλλευση της καθημερινότητας. Οι ψηφιακές απάτες δεν χρειάζονται περίπλοκες μεθόδους. Χρειάζονται μόνο ένα στιγμιαίο κενό προσοχής. Και αυτό είναι που τις κάνει τόσο αποτελεσματικές.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com