adani:-Επενδύσεις-100-δισ.-δολαρίων-έως-το-2035-σε-data-centers-με-πράσινη-ενέργεια-και-ai

Επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων έως το 2035 για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων με πράσινη ενέργεια και AI σχεδιάζει ο Όμιλος Adani, καθώς ο δισεκατομμυριούχος Γκαουτάμ Αντάνι επιδιώκει να αξιοποιήσει την ανάδειξη της Ινδίας ως κόμβου για την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing.

Η επένδυση πιθανότατα θα αποτελέσει «καταλύτη» για μια επιπλέον επένδυση 150 δισ. δολαρίων στην κατασκευή διακομιστών και προηγμένων ηλεκτρικών υποδομών κατά την επόμενη δεκαετία, ανέφερε η ναυαρχίδα Adani Enterprises σύμφωνα με το -, ενώ η μετοχή της εταιρείας σημειώνει ράλι 2,4% μετά την ανακοίνωση.

«Ο κόσμος εισέρχεται σε μια Επανάσταση της Νοημοσύνης πιο βαθιά από οποιαδήποτε προηγούμενη Βιομηχανική Επανάσταση», τόνισε ο Γκαουτάμ Αντάνιzz.

Οι επενδύσεις ανακοινώνονται τη στιγμή που η παγκόσμια τάση βλέπει κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες να δαπανούν τρισ. δολάρια σε μία πρωτοφανή κούρσα για την AI.

Η Ινδία φιλοξενεί και Σύνοδο Κορυφής για τον Αντίκτυπο της AI, μια συνάντηση που έχει προσελκύσει τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Σουντάρ Πιτσάι της Alphabet και Σαμ Άλτμαν της OpenAI.