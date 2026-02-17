adani-group:-Ποια-είναι-η-ινδική-εταιρεία-που-θα-επενδύσει-100-δισ.-δολάρια-σε-data-centers-Τεχνητής-Νοημοσύνης

Σε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εξαγγελίες παγκοσμίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ινδικός κολοσσός Adani Group ανακοίνωσε σχέδιο επενδύσεων ύψους 100 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη hyperscale data centers σε ορίζοντα δεκαετίας.

Η επένδυση, που θα αναπτυχθεί έως το 2035, στοχεύει στη δημιουργία της μεγαλύτερης ολοκληρωμένης πλατφόρμας κέντρων δεδομένων στον κόσμο, με ενεργειακή τροφοδότηση από ανανεώσιμες πηγές.

Η Ινδία θέλει ρόλο πρωταγωνιστή στην AI

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ινδία επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο αγώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σχέδιο αναμένεται να δημιουργήσει οικοσύστημα AI υποδομών αξίας 250 δισ. δολαρίων στη χώρα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επιπλέον 150 δισ. δολάρια σε τομείς όπως:

κατασκευή servers,

εθνικές cloud πλατφόρμες,

υποστηρικτικές βιομηχανίες τεχνολογίας.

«Ο κόσμος εισέρχεται σε μια Επανάσταση Νοημοσύνης πιο βαθιά από κάθε προηγούμενη Βιομηχανική Επανάσταση», δήλωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου Γκαουταμ Αντάνι, τονίζοντας ότι η Ινδία «δεν θα είναι απλός καταναλωτής στην εποχή της AI, αλλά δημιουργός και εξαγωγέας νοημοσύνης».

REUTERS/Amit Dave

Επέκταση στα 5 GW – Συνεργασία με Google

Η στρατηγική AI του ομίλου βασίζεται στην επέκταση της υφιστάμενης εθνικής υποδομής data centers 2 gigawatt (GW) της AdaniConnex, με στόχο τα 5 GW τα επόμενα χρόνια.

Η AdaniConnex αποτελεί κοινοπραξία του ομίλου με την EdgeConnex, διεθνή πάροχο data centers.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η συνεργασία με τη Google, ενώ η μητρική της, Alphabet, έχει ήδη ανακοινώσει επένδυση 15 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία κόμβου AI data centers στη νότια Ινδία την επόμενη πενταετία.

Ο όμιλος Adani δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες και με άλλους μεγάλους διεθνείς παίκτες για τη δημιουργία μεγάλων campus τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη χώρα.

Η μετοχή της Adani Enterprises, της ναυαρχίδας του ομίλου, κατέγραψε άνοδο άνω του 2% μετά την ανακοίνωση, συγκαταλεγόμενη στους κορυφαίους κερδισμένους του δείκτη Nifty 50. Θετικά κινήθηκε και η Adani Green Energy.

Ένας όμιλος με βαριά υποδομή

Ο όμιλος Adani, με έδρα το Αχμενταμπάντ και ιδρυτή τον Γκαουτάμ Αντάνι το 1988, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διαφοροποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους της Ινδίας. Δραστηριοποιείται σε λιμάνια, ενέργεια, αεροδρόμια, logistics, άμυνα, μέσα ενημέρωσης και πλέον data centers.

Παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια για τα επίπεδα δανεισμού και τις αποτιμήσεις του, παραμένει κεντρικός πυλώνας της ινδικής στρατηγικής για ενεργειακή μετάβαση και ανάπτυξη υποδομών.

Η κίνηση της Adani δεν αφορά μόνο επιχειρηματική επέκταση. Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Ινδίας να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέποντας την ενεργειακή της ισχύ και τη βιομηχανική της κλίμακα σε ψηφιακό πλεονέκτημα.

Σε μια εποχή όπου η υπολογιστική ισχύς και η πρόσβαση σε δεδομένα ισοδυναμούν με γεωπολιτική επιρροή, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος αναπτύσσει τα καλύτερα μοντέλα AI — αλλά ποιος ελέγχει τα data centers που τα τροφοδοτούν.