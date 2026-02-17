Amazon: «Τέλος» στο 9ήμερο αρνητικό σερί όπου έχασε 450 δισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση

Με άνοδο 1% έκλεισε η μετοχή της Amazon στην συνεδρίαση της Wall Street την Τρίτη, βάζοντας τέλος στο εννιαήμερο πτωτικό σερί της, το χειρότερο που έχει γνωρίσει η εταιρεία από το 2006, στο διάστημα του οποίου έχασε 450 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης.

Η μετοχή έχασε περίπου το 18% της αξίας της μεταξύ 2 Φεβρουαρίου και της περασμένης Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν την αξία των σχεδίων δαπανών της για τεχνητή νοημοσύνη. Η sell off φρενίτιδα γύρω από την Amazon συνδέεται με την έκθεση κερδών του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Amazon δήλωσε ότι αναμένει να δαπανήσει 200 ​​δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, αύξηση σχεδόν 60% από πέρυσι και περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια πάνω από την πρόβλεψη της Wall Street.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αναμένεται να διατεθεί σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίες απαιτούν περισσότερες υποδομές, όπως κέντρα δεδομένων, τσιπ και εξοπλισμό δικτύωσης.

Οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη των εταιρειών τεχνολογίας και τη δυνατότητά τους να συρρικνώσουν ή να διαγράψουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των Alphabet, Microsoft, Meta και Amazon θα μπορούσαν να φτάσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να κατασκευάσουν περισσότερες υποδομές.