Blackstone: Κοντά σε deal 2,5 δισ. δολ. για την εξαγορά της Champions Group

Στα τελικά στάδια της εξαγοράς της εταιρείας οικιακών υπηρεσιών Champions Group, έναντι περίπου 2,5 δισ. δολαρίων, βρίσκεται η Blackstone, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του -, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Ο επενδυτικό κολοσσός ενδέχεται να ολοκληρώσει ακόμα και σήμερα την εξαγορά από την Odyssey Investment Partners, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Champions, εάν δεν προκύψουν επιπλοκές την τελευταία στιγμή.

«Η συνεργασία με την Blackstone σηματοδοτεί ένα καθοριστικό επόμενο κεφάλαιο για την Champions Group», δήλωσε ο Φρανκ ΝτιΜάρκο, Διευθύνων Σύμβουλος της Champions Group, σε δελτίο τύπου.

Ο Μάικλ Στάουμπ, Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone, δήλωσε ότι η εξαγορά παρουσιάζει «μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τι περιμένουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών από έναν πάροχο οικιακών υπηρεσιών».

Η Champions Group που εδρεύει στην Καλιφόρνια, ειδικεύεται σε βασικές οικιακές υπηρεσίες, όπως θέρμανση, κλιματισμό, υδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικές εργασίες, με πάνω από 1.800 τεχνικούς. Η Odyssey Investment Partners απέκτησε την εταιρεία, παλαιότερα γνωστή ως Service Champions, το 2021.

Η εξαγορά υπογραμμίζει την τάση των εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων να στοχεύουν ολοένα και περισσότερο σε τομείς που θεωρούνται λιγότερο ευάλωτοι από τις «αναταραχές» που προκαλούν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως τονίζει το -.