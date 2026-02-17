bloomberg:-Ελλάδα-και-άλλες-χώρες-της-ΕΕ-αντιδρούν-στο-τελευταίο-πακέτο-κυρώσεων-κατά-της-Ρωσίας

Ιταλία και Ουγγαρία έχουν εκφράσει =ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Αθήνα και Βαλέτα είναι διστακτικές για ένα λιμάνι στην Ινδονησία.

Αντιδράσεις συναντά η προσπάθεια της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις σε ξένα λιμάνια και τράπεζες που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την παράνομη πώληση πετρελαίου, με αρκετά κράτη – μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα να είναι επιφυλακτικά απέναντι στις προτάσεις για το τελευταίο πακέτο μέτρο. Ειδικότερα, ορισμένες πρωτεύουσες είναι αντίθετες στην επιβολή κυρώσεων σε λιμάνια της Γεωργίας και της Ινδονησίας, σύμφωνα με τo -.

Η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν εκφράσει συγκεκριμένα ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Ελλάδα και η Μάλτα έχουν επίσης εκφράσει δισταγμούς για ένα λιμάνι στην Ινδονησία. Παράλληλα, η Ιταλία και η Ισπανία διαφωνούν με τις προτεινόμενες κυρώσεις σε μια τράπεζα στην Κούβα. Ο σκεπτικισμός έρχεται καθώς Αθήνα και Βαλέτα εξέφρασαν φόβους στη σχετική πρόταση αντικατάστασης του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο με πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες και οι μεταφορές.

Η αυξανόμενη αντίδραση κινδυνεύει να ματαιώσει ή και να ακυρώσει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ. Οι προτάσεις -τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα- αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να πιέσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ συζήτησαν τα μέτρα τη Δευτέρα. Οι Βρυξέλλες στοχεύουν να εγκρίνουν το πακέτο αυτόν τον μήνα. Οι κυρώσεις απαιτούν την υποστήριξη κάθε χώρας πριν υιοθετηθούν. Η απροθυμία της Ιταλίας να επιβάλει κυρώσεις στο λιμάνι του Κουλέβι οφείλεται στο γεγονός ότι εισάγει επίσης φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, μια βασική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη. Η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό στα μέτρα που, όπως τονίζει, περιορίζουν τον ενεργειακό της εφοδιασμό.