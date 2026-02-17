ecofin:-Εγκρίθηκε-επίσημα-το-αμυντικό-σχέδιο-της-Ελλάδας-στο-πλαίσιο-του-safe

Μαζί εγκρίθηκαν και οι προτάσεις άλλων 7 χωρών: της Ιταλίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας.

Την επίσημη έγκριση του ECOFIN έλαβε σήμερα το αμυντικό πλάνο της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Υπενθυμίζεται τα οκτώ σχέδια είχαν εγκριθεί πρώτα από την Κομισιόν. Η απόφαση ακολούθησε μια αυστηρή αξιολόγηση των «Εθνικών Επενδυτικών Σχεδίων Άμυνας» των χωρών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE) και άνοιξε την πόρτα για την αποδέσμευση του πρώτου κύματος μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού κόστους, επιτρέποντας σε αυτά τα έθνη να αυξήσουν επειγόντως τη στρατιωτική τους ετοιμότητα και να αποκτήσουν τον απαραίτητο σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό