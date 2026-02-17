ee:-Εγκρίθηκε-επίσημα-το-σχέδιο-της-Ελλάδας-για-το-safe

Πράσινο φως και επισήμως έλαβαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 16 από τα συνολικά 19 εθνικά σχέδια, στο πλαίσιο του νέου δανειοδοτικού «εργαλείου» SAFE (Security Action for Europe) για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, τα εθνικά σχέδια οκτώ κρατών μελών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, εγκρίθηκαν επισήμως σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ecofin.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα σχέδια της Ελλάδας, Ιταλίας, Πολωνίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας συνολικού ύψους 74 δισ. ευρώ, σχεδόν το μισό ποσό από τα 150 δισ. ευρώ, που θα δοθούν στα κράτη μέλη – μέσω δανεισμού – στο πλαίσιο του SAFE.

- sofokleous10.gr

