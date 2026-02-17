Goldman Sachs: Σβήνει και τα τελευταία κριτήρια DEI – Τι την ώθησε στην απόφαση

Ένα ακόμη βήμα απομάκρυνσης από τις πολιτικές Διαφορετικότητας, Ισότητας και Ένταξης (DEI) ετοιμάζεται να κάνει η Goldman Sachs, σε μια περίοδο που το κλίμα για τις σχετικές πρωτοβουλίες έχει αλλάξει ριζικά στον τραπεζικό και εταιρικό κόσμο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ, η διοίκηση της τράπεζας προετοιμάζεται να αφαιρέσει ρητές αναφορές σε φυλή, ταυτότητα φύλου, εθνικότητα και σεξουαλικό προσανατολισμό από τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη το διοικητικό συμβούλιο κατά την αναζήτηση νέων μελών.

Τι αλλάζει

Μέχρι σήμερα, η επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης της Goldman αναζητούσε κατάλληλους υποψηφίους με βάση τέσσερις βασικούς άξονες. Ένας από αυτούς αφορούσε μια ευρεία έννοια «ποικιλομορφίας», η οποία περιλάμβανε διαφορετικές οπτικές, επαγγελματικό και κοινωνικό υπόβαθρο, εμπειρία στον ιδιωτικό ή και στρατιωτικό τομέα, καθώς και «άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά» — όρος που κάλυπτε συγκεκριμένους παράγοντες DEI.

Το νέο σχέδιο προβλέπει τη διαγραφή αυτής της τελευταίας κατηγορίας «άλλων δημογραφικών», αφαιρώντας ρητά αναφορές σε φυλή, φύλο, εθνικότητα και σεξουαλικό προσανατολισμό. Το υπόλοιπο πλαίσιο αξιολόγησης, που βασίζεται σε επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, παραμένει ως έχει.

Η αλλαγή αναμένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο εντός του μήνα.

Παρέμβαση ακτιβιστικής οργάνωσης

Η απόφαση φέρεται να ακολούθησε παρασκηνιακό αίτημα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης National Legal and Policy Center (NLPC), η οποία διατηρεί μικρό ποσοστό μετοχών στην τράπεζα.

Η NLPC υπέβαλε πρόταση τον Σεπτέμβριο ζητώντας την κατάργηση των κριτηρίων DEI και επιδίωξε να συμπεριληφθεί το σχετικό αίτημα στο ενημερωτικό δελτίο (proxy statement) που αποστέλλεται στους μετόχους ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης την άνοιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Goldman ενημέρωσε την οργάνωση ότι σκοπεύει να αφαιρέσει τα επίμαχα κριτήρια και οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία, βάσει της οποίας η NLPC απέσυρε την πρότασή της.

Η οργάνωση έχει υποστηρίξει σε παρεμβάσεις της προς διάφορες εταιρείες ότι η συνεκτίμηση δημογραφικών χαρακτηριστικών κατά την επιλογή μελών διοικητικών συμβουλίων ενέχει κινδύνους διακρίσεων.

Γενικευμένη αναδίπλωση

Η Goldman δεν είναι η μόνη που επανεξετάζει τις πολιτικές της. Όπως και άλλες μεγάλες τράπεζες, έχει περιορίσει το τελευταίο έτος τις πρωτοβουλίες DEI.

Ενδεικτικά, αναμόρφωσε το πρόγραμμα «One Million Black Women», μια πολυδισεκατομμυριούχα δέσμευση για επενδύσεις σε μαύρες επιχειρηματίες και ηγέτιδες μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αφαιρώντας ρητές αναφορές στη φυλή από τη διατύπωσή του.

Παράλληλα, εγκατέλειψε την απαίτηση οι εταιρείες στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη να διαθέτουν «ποικιλόμορφα» διοικητικά συμβούλια ως προϋπόθεση για να τις αναλάβει σε δημόσια εγγραφή.

Κατά την περσινή περίοδο των γενικών συνελεύσεων, η Goldman είχε δεχθεί προτάσεις κατά των πολιτικών DEI, οι οποίες όμως δεν εγκρίθηκαν από τους μετόχους.

Αλλαγή πολιτικού κλίματος

Το περιβάλλον γύρω από τις πολιτικές διαφορετικότητας έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σημείο καμπής αποτέλεσε εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο ζητήθηκε από ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ξεκινήσουν πολιτικές έρευνες σε εταιρικά προγράμματα DEI.

Το ερώτημα που τίθεται για την αγορά είναι αν οι πολιτικές DEI αποτελούν επιχειρηματικό πλεονέκτημα — μέσω καλύτερης κατανόησης αγορών και κοινωνιών — ή αν δημιουργούν τελικά στρεβλώσεις, που καταργούν την αξιοκρατία και οδηγούν σε προσλήψεις ή προαγωγές με κύριο κριτήριο όχι τις ικανότητες και τις επιδόσεις, αλλά τη «διαφορετικότητα».

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση της Goldman σηματοδοτεί μια νέα φάση: από την περίοδο των φιλόδοξων δεσμεύσεων για διαφορετικότητα, σε μια εποχή προσεκτικής αναδίπλωσης και επανακαθορισμού προτεραιοτήτων.