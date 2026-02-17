handelsblatt:-Τι-σημαίνει-η-παρουσία-της-chevron-στην-Ελλάδα

Στην έναρξη των ερευνών της Chevron για φυσικό αέριο σε ελληνικές θαλάσσιες περιοχές εστιάζει η γερμανική οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, κάνοντας λόγο για «νέα φάση ενεργειακών ερευνών στη Μεσόγειο».

Σύμφωνα με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle το δημοσίευα σημειώνει πως με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας της Chevron με τη HELLENiQ ENERGY, δρομολογούνται ερευνητικές εργασίες σε υπεράκτιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Σήμα για πιο στενές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Η Handelsblatt σχολιάζει ότι διεθνώς οι συμφωνίες εκλαμβάνονται ως ένδειξη εμβάθυνσης των ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν διαχρονικά ισχυρότερη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο μέσω συμμετοχής σε έργα εξόρυξης όσο και μέσω της ενίσχυσης της παρουσίας τους στην ευρωπαϊκή αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προβάλλει ως κρίσιμος ενεργειακός κόμβος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με υποδομές όπως ο σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα και σχέδια για περαιτέρω αναβάθμιση των διασυνδέσεων.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο απεξάρτησης

Το γερμανικό δημοσίευμα συνδέει τις συμφωνίες με τη συνολική στρατηγική αναπροσαρμογής της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Όπως αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει έως το τέλος του 2027 να καταστεί σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες νότια της Κρήτης αποκτούν ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς εντάσσονται σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης πηγών και διαδρομών εφοδιασμού.

Νέα φάση στη Μεσόγειο

Η έναρξη των ερευνών σηματοδοτεί, σύμφωνα με την Handelsblatt, μια νέα περίοδο για την ενεργειακή δραστηριότητα στη Μεσόγειο, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Για την Αθήνα, η συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς ενεργειακούς ομίλους ενισχύει τη θέση της στον περιφερειακό χάρτη και επαναφέρει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων τα επόμενα χρόνια.