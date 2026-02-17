Premia Properties: Προ των πυλών ομολογιακή έκδοση 150 εκατ. – Πού θα πάνε τα κεφάλαια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΕΕΑΠ σχεδιάζει την έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα το Πάσχα. Στην αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων αλλά και στη χρηματοδότηση επενδύσεων τα κεφάλαια. Εστιάζει σε τουρισμό και φοιτητικές κατοικίες.

Στον «χορό» της έκδοσης ομολόγου φέρεται να εισέρχεται άλλη μια εισηγμένη εταιρεία, από τον τομέα των ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Premia Properties ΑΕΕΑΠ σχεδιάζει την έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν ήδη επαφές με τις τράπεζες που θα αναλάβουν την έκδοση, με την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου και την κατάθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αναμένονται για το προσεχές διάστημα. Στόχος της ΑΕΕΑΠ είναι να απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό μέσα στον Απρίλιο, ακόμη και πριν από το Πάσχα.

Το ποσό που σχεδιάζει να αντλήσει η Premia Properties ΑΕΕΑΠ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί, πάντα κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων αλλά και στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος. Ειδικότερα, αναμένεται να κατευθυνθούν στην πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου εταιρικού της ομολόγου (κουπόνι 2,8%, λήξη Ιανουάριος 2027) και σε νέες επενδύσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία (9μηνο 2025), η ΑΕΕΑΠ εμφάνιζε, μεταξύ άλλων, συνολική αξία επενδύσεων ύψους 629,7 εκατ. ευρώ, με 70 ακίνητα και 531 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με το τέλος του 2024. Κατά τη διάρκεια του 2025, η εισηγμένη αύξησε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, με την αξία των επενδύσεών της να διαμορφώνεται στα 720 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας το όριο του 1 δισ. ευρώ, που θυμίζουμε ότι η ΑΕΕΑΠ, υπό τον CEO κ. Κώστα Μαρκάζο, είχε θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο προ ολίγων ετών.

Στρατηγική της ΑΕΕΑΠ αποτελεί η περαιτέρω επέκταση στα ξενοδοχειακά ακίνητα, τομέα με έντονη αναπτυξιακή δυναμική, καθώς και στις φοιτητικές εστίες, λόγω της ισχυρής ζήτησης που καταγράφεται.

Ο ξενοδοχειακός τομέας

Μεταξύ άλλων κινήσεων που ξεχώρισαν, συμφώνησε για την εξαγορά των ξενοδοχείων Gaia Palace και Gaia Royal στο Μαστιχάρι της Κω, συνολικής δυναμικότητας 441 δωματίων.

Το ύψος της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ανακατασκευής, διαμορφώνεται σε 73 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη των δύο αυτών ακινήτων, τα ετήσια έσοδα από μισθώματα θα ενισχυθούν κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση της επένδυσης εκτιμάται στο 7,2%. Οι δύο μονάδες, συνολικής μεικτής επιφάνειας 28.000 τ.μ., βρίσκονται σε παραθαλάσσια τοποθεσία, σε οικόπεδο 114 στρεμμάτων.

Τη διαχείρισή τους αναλαμβάνει η σκανδιναβική Nordic Leisure Travel Group (NLTG), στρατηγικός εταίρος της Premia, μέσω 20ετούς σύμβασης τύπου triple net lease, βάσει της οποίας η ΑΕΕΑΠ δεν επιβαρύνεται με κόστη λειτουργίας ή συντήρησης. Να θυμίσουμε ότι, σε συνεργασία με την NLTG, η οποία μετέχει και στο μετοχικό της κεφάλαιο, η Premia έχει αποκτήσει δύο ξενοδοχεία στη Ρόδο, καθώς και ένα στις Κανάριες Νήσους.

Οι φοιτητικές εστίες

Υπενθυμίζεται ότι μία από τις εξαγορές της Premia το 2025 ήταν ακίνητο επί της οδού Ανδριανουπόλεως 45 στην Καισαριανή, έναντι τιμήματος 6,15 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ενιαίο πενταώροφο κτίριο με τέσσερα επίπεδα υπογείων, συνολικής επιφάνειας 12.541 τ.μ., το οποίο θα μετατραπεί σε φοιτητικές κατοικίες 151 δωματίων.

Βάσει του πλάνου, η πρώτη φοιτητική εστία της Premia στην Αθήνα αναμένεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2026. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, η ζήτηση για φοιτητική κατοικία είναι μεγάλη με αποτέλεσμα κάθε νέα μονάδα να μισθώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Η διαχείριση των εστιών ανατίθεται σε εξειδικευμένους operators, όπως η Unity Smart Living.

Επιδίωξη της ΑΕΕΑΠ είναι η επέκταση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις με πανεπιστημιακή παρουσία και στο πλαίσιο αυτό πρόσφατα έκλεισε σχετική συμφωνία και στα Ιωάννινα.

Η στρατηγική

Η Premia επικεντρώνεται σε κλάδους στους οποίους έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, με έμφαση στα ξενοδοχεία και τη φοιτητική κατοικία. Ταυτόχρονα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της και τη χρηματοδότησή του Ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Γενικότερα, αποκτήθηκαν προς μετατροπή σε φοιτητικές εστίες δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο 2025 αποκτήθηκαν ακόμη τρία κτίρια σε Αθήνα (Καισαριανή), Βόλο και Ρόδο. Ακόμη, η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της επένδυση εκτός Ελλάδας, αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους. Η επέκταση στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκε και στο τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους με την απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω.