wall-street:-Περιορισμένα-κέρδη-με-τους-φόβους-για-την-τεχνητή-νοημοσύνη-να-πιέζουν-τις-μετοχές-λογισμικού

Η αγορά μετοχών των ΗΠΑ κινήθηκε με περιορισμένα κέρδη την Τρίτη (17/2), καθώς η πτώση των μετοχών λογισμικού λειτούργησε ως αρνητικό αντίβαρο στο δείκτη S&P 500.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,14% στις 6,845.68 μονάδες, ενώ αντίστοιχη ήταν η κίνηση και για τον Nasdaq Composite ο οποίος έκλεισε ενισχυμένος επίσης κατά 0,14% στις 22,578.38 μονάδες. Την ίδια στιγμή, σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο Dow Jones Industrial Average που ανέβηκε κατά 32 μονάδες, ή περίπου 0,07% στις 49,533.74 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές λογισμικού που έχουν υποστεί έντονες πιέσεις από την αρχή του έτους και στράφηκαν σε χρηματοοικονομικές μετοχές, όπως η Citigroup και η JPMorgan. Οι μετοχές της Citigroup εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 3%, ενώ αυτές της JPMorgan αυξήθηκαν πάνω από 1%.

Αντίθετα, η ServiceNow υποχώρησε πάνω από 1%, φτάνοντας απώλειες περίπου 31% για το 2026. Οι μετοχές της Autodesk και της Palo Alto Networks σημείωσαν πτώση άνω του 2%, με τις αντίστοιχες απώλειες για το έτος στο 23% και 11%. Η Salesforce και η Oracle έχασαν περίπου 3% και 4% αντίστοιχα, με τις απώλειες από την αρχή του έτους να φτάνουν στο 30% και 20%. Ο δείκτης iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε πάνω από 2%, καταγράφοντας απώλειες 23% για το 2026.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος λογισμικού αντιμετωπίζει πιέσεις εξαιτίας ανησυχιών ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν εξειδικευμένους παρόχους λογισμικού.

«Χρειάζεται χρόνος για να δούμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα ορισμένων εταιρειών», δήλωσε η Leah Bennett, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην Concurrent Investment Advisors, σε συνέντευξή της στο CNBC. «Όσες εταιρείες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ή δεν έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, θα δούμε επιδείνωση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτή η διατάραξη θα αναδείξει και τους νικητές στον χώρο.

Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασαν την προηγούμενη εβδομάδα διάφορους κλάδους, όπως λογισμικό, ακίνητα, μεταφορές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οδηγώντας τον S&P 500 σε δεύτερη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, ο S&P 500 και ο Dow Jones έχασαν πάνω από 1%, ενώ ο Nasdaq, που είναι τεχνολογοκεντρικός, υποχώρησε πάνω από 2%.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο Dow και ο S&P 500 κατέγραψαν τέσσερις αρνητικές εβδομάδες στις πέντε τελευταίες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πέντε συνεχόμενες αρνητικές εβδομάδες, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από το 2022.

«Η καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και οι διαταραχές που προκαλεί θέτουν υπό αμφισβήτηση τα τελικά πολλαπλάσια σε διάφορους τομείς της αγοράς, οδηγώντας τους επενδυτές να εστιάζουν σε συγκεκριμένους κινδύνους αντί για ευρύτερες αλλαγές», δήλωσε ο Scott Chronert, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Citi στις ΗΠΑ. «Προς το παρόν, η αφήγηση φαίνεται αποσυνδεδεμένη από τα θεμελιώδη μεσοπρόθεσμα στοιχεία. Η ευθύνη είναι στις εταιρείες να πείσουν την αγορά για τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματά τους, κάτι που πιθανότατα θα είναι θέμα της σεζόν ανακοινώσεων αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, εκτός αν υπάρξει αναζωπύρωση της συζήτησης για ήπια προσγείωση της οικονομίας».

Οι ανησυχίες αυτές φαίνεται ότι επισκίασαν τα πρόσφατα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Τα στοιχεία αυτά ακολούθησαν την αναφορά για απασχόληση που ήταν καλύτερη των προσδοκιών νωρίτερα την εβδομάδα.

Οι επενδυτές θα έχουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού μέσα στην εβδομάδα, με την ανακοίνωση της έκθεσης για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) την Παρασκευή. Πριν από αυτό, θα παρακολουθήσουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve την Τετάρτη.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα εμπορεύματα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν αυτή την ώρα, με το Brent να κινείται πτωτικά κατά 1,91% στα 67,34 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ μείωση σημειώνει και το αμερικανικό αργό κατά 0,94% στα 62,16 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, ο χρυσός συνεχίζει την πτωτική πορεία της μέρας, καταγράφοντας απώλειες 2,87% στα 4,901.36 δολάρια η ουγγιά.