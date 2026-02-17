wsj:-Η-goldman-sachs-«ξηλώνει»-τα-κριτήρια-dei

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την περσινή απόφαση της τράπεζας να αποσύρει τη δέσμευσή της υπέρ της διαφοροποίησης των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών που οδηγεί στο χρηματιστήριο.

Τι αλλάζει στα κριτήρια επιλογής

Μέχρι σήμερα, η επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης της Goldman αξιολογούσε υποψηφίους με βάση τέσσερις βασικούς άξονες. Ένας από αυτούς περιλάμβανε ευρεία αναφορά στη διαφοροποίηση, καλύπτοντας παράγοντες όπως το επαγγελματικό υπόβαθρο, οι εμπειρίες και «άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά» – όρος που περιελάμβανε στοιχεία όπως φυλή, ταυτότητα φύλου, εθνοτική καταγωγή και σεξουαλικό προσανατολισμό.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κατηγορία «άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά» πρόκειται να διαγραφεί πλήρως από τη νέα διατύπωση των κριτηρίων.

Η τελική έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αναμένεται εντός του μήνα από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Ο ρόλος της ακτιβιστικής οργάνωσης

Η εξέλιξη συνδέεται με παρέμβαση της συντηρητικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης National Legal and Policy Center, η οποία κατέχει μικρό ποσοστό μετοχών στη Goldman. Η οργάνωση είχε καταθέσει πρόταση τον Σεπτέμβριο ζητώντας την κατάργηση των κριτηρίων DEI και την ένταξη του αιτήματος στο ενημερωτικό δελτίο προς τους μετόχους ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τράπεζα ενημέρωσε το NLPC ότι σκοπεύει να αφαιρέσει τα σχετικά κριτήρια και υπεγράφη συμφωνία που προβλέπει και την απόσυρση της πρότασης της οργάνωσης.

Ευρύτερη αναδίπλωση στις πολιτικές DEI

Η Goldman δεν είναι η μόνη που επανεξετάζει τις πολιτικές διαφορετικότητας. Τον τελευταίο χρόνο έχει περιορίσει σειρά πρωτοβουλιών, αναμορφώνοντας – μεταξύ άλλων – το πρόγραμμα «One Million Black Women» και καταργώντας την απαίτηση για διαφοροποιημένα διοικητικά συμβούλια σε εταιρείες των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης που επιθυμούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο με τη στήριξή της.

Το κλίμα γύρω από τις πολιτικές DEI έχει μεταβληθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Σημαντικό σημείο καμπής αποτέλεσε εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Donald Trump, με το οποίο δινόταν εντολή σε ομοσπονδιακές αρχές να εξετάσουν προγράμματα DEI σε εταιρείες.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη μετατόπιση που συντελείται στον επιχειρηματικό κόσμο των ΗΠΑ, καθώς μεγάλες τράπεζες και πολυεθνικοί όμιλοι επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους απέναντι σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφορετικότητας.