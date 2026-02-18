Άνοδος-για-τις-αγορές-της-Ασίας-παρά-τις-ανησυχίες-για-την-τεχνητή-νοημοσύνη

Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο την Τετάρτη 18/2, παρά τις ανανεωμένες ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου δέχθηκαν πιέσεις μετά τις δηλώσεις του Ιράν περί προόδου στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δολάριο Νέας Ζηλανδίας υποχώρησε, αφού η κεντρική τράπεζα της χώρας ανέφερε ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική για κάποιο διάστημα ακόμη, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη.

Ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 57.090,14 μονάδες, βάζοντας τέλος σε πτωτικό σερί τριών ημερών, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,5%.

Οι αγορές σε ηπειρωτική Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω των εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος.

Το θετικό ξεκίνημα στην Ασία ακολούθησε μια υποτονική συνεδρίαση στη Wall Street την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις προοπτικές της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες ότι οι εταιρείες επενδύουν υπερβολικά, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το πώς η νέα τεχνολογία θα επηρεάσει την αγορά εργασίας, έχουν εντείνει τη μεταβλητότητα τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις ΗΠΑ, ο Dow Jones ενισχύθηκε οριακά κατά 0,07% στις 49.533,19 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,10% στις 6.843,22 μονάδες και ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,14% φτάνοντας τις 22.578,38 μονάδες. Ο S&P 500 είχε αρχικά υποχωρήσει κατά 0,88%, αλλά ανέκαμψε κλείνοντας τελικά σε θετικό έδαφος.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,054%, ενώ το 30ετές υποχώρησε κατά 0,4 μονάδες βάσης στο 4,6788%.

Όπως σημείωσαν αναλυτές της NAB, «η αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει πηγή μεταβλητότητας, τόσο λόγω της δυσκολίας να εκτιμηθεί ποιες εταιρείες θα είναι οι κερδισμένες ή χαμένες, όσο και λόγω του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η τεχνολογία σε άλλους κλάδους της οικονομίας».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του West Texas Intermediate παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 67,42 και 62,32 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν υποχωρήσει σε χαμηλά άνω των δύο εβδομάδων.

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον κατέληξαν σε κατανόηση επί βασικών «κατευθυντήριων αρχών» για την επίλυση της μακροχρόνιας πυρηνικής διαφοράς τους, μειώνοντας τους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση κοντά στα Στενά του Ορμούζ, που θα μπορούσε να διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,2% στα 4.867 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά περίπου το ίδιο ποσοστό στα 73,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με αναλυτές της ANZ, «οι τιμές του χρυσού πιέστηκαν από την ενίσχυση του δολαρίου, ενώ η πτώση στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων δεν προσέφερε ουσιαστική στήριξη». Παράλληλα, η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων μετά τις συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ περιόρισε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Ο δείκτης δολαρίου παρέμεινε αμετάβλητος στις 97,12 μονάδες στις ασιατικές συναλλαγές. Το ευρώ υποχώρησε 0,1% στο 1,1844 δολάριο, ενώ η στερλίνα σταθεροποιήθηκε στο 1,3563 δολάριο μετά από πτώση 0,5% την προηγούμενη ημέρα.

Το δολάριο Νέας Ζηλανδίας κατέγραψε απώλειες 0,6% στο 0,6014 δολάριο και το αυστραλιανό δολάριο υποχώρησε 0,2% στο 0,7075 δολάριο. Το γεν ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 153,12 ανά δολάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η ετήσια έκδοση ομολόγων της Ιαπωνίας ενδέχεται να αυξηθεί κατά 28% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, λόγω του αυξανόμενου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι στο οικονομικό έτος που ξεκινά τον Απρίλιο του 2029, η χώρα θα χρειαστεί να εκδώσει έως και 38 τρισ. γεν (248,3 δισ. δολάρια) σε ομόλογα για να καλύψει το έλλειμμα μεταξύ δαπανών και φορολογικών εσόδων, έναντι 29,6 τρισ. γεν το οικονομικό έτος 2026.