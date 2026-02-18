«Έθρεψαν» τον εθισμό μας στην οθόνη – Η νέα μάχη OpenAI, Meta, και Apple προσπαθεί να τον «σπάσει»

Η εξάρτηση του σύγχρονου ανθρώπου από την οθόνη του κινητού τηλεφώνου δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Αρκεί μια ματιά στις παρέες ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να αποδείξει την ένταση και την έκταση του φαινομένου.

Πλέον όμως οι τεχνολογικές εταιρείες που καλλιέργησαν αυτή την εξάρτηση δίνουν μια εντελώς διαφορετική μάχη, ανταγωνίζονται στο πώς να καταφέρουν να «σπάσουν» αυτή την αφοσίωση στην οθόνη.

Μέσα στο 2026 η OpenAI σχεδιάζει να λανσάρει μια μικρή συσκευή χωρίς οθόνη, την οποία ο CEO της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, χαρακτήρισε ως πιο «γαλήνια» από το smartphone.

Αντίστοιχα, η Apple αναπτύσσει τρία νέα wearables με τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνα γυαλιά, ένα AI pendant τύπου pin και AirPods με προηγμένες δυνατότητες AI, σύμφωνα με δημοσίευμα του - την Τρίτη, με το μικρό AI pendant να διαθέτει μικρόφωνα και κάμερες που θα είναι τα «μάτια και τα αυτιά» του iPhone.

Η Meta έχει επίσης παρουσιάσει τα επαυξημένης πραγματικότητας γυαλιά Orion από το 2024. Ενώ η συσκευή δεν έχει ημερομηνία κυκλοφορίας, η εταιρεία πέρυσι πούλησε περίπου 7 εκατ. ζευγάρια έξυπνων γυαλιών, κάτι που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει προβλέψει ότι θα αποτελέσει την αρχή της νέας εποχής μετά τα smartphones.

Οι νέες συσκευές δεν σημαίνουν φυσικά το τέλος της οθόνης, αλλά βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να μην χρειάζεται τόσο η χρήση των χεριών για το σκρολάρισμα στο τηλέφωνο.

Μπορεί όμως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη να μας απαλλάξει από τον εθισμό μας στα κινητά τηλέφωνα; Δεν θα είναι εύκολο, απαντάει το Business Insider υπενθυμίζοντας ότι το smartphone χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ενηλίκων. Και είναι μία συσκευή για την οποία έχουν αναπτυχθεί εκατομμύρια εφαρμογές και στην οποία οι άνθρωποι βασίζονται πλέον αντί για πορτοφόλια, φωτογραφικές μηχανές και συσκευές παρακολούθησης της υγείας.

Οι νέες συσκευές τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν απλώς να αντιγράψουν αυτό που κάνουν τα smartphone, σχολιάζει ο Ramon Llamas, διευθυντής έρευνας στην εταιρεία τεχνολογικής πληροφορικής IDC: Πρέπει να δείξουν ότι έχουν μια λύση σε ένα καθημερινό πρόβλημα. Αν δεν το κάνουν, λέει ο Llama, «αυτά τα πράγματα θα καταλήξουν να είναι απλώς λύσεις που αναζητούν ένα πρόβλημα για να λύσουν».

Παράλληλα, υπάρχει η ανησυχία ότι τα μικρόφωνα και οι κάμερες είναι πιθανό να φέρουν σε αμηχανία το περιβάλλον του χρήστη.

Οι εταιρείες που προσπαθούν να κατασκευάσουν υλικό τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επικεντρωθούν σε «μετασχηματιστικές λειτουργίες», σημειώνει ο Jason Low, διευθυντής έρευνας στην Omdia. Τα AI wearables πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από «ελαφρώς πιο βολικά», πρέπει να ενσωματώνονται στα υπάρχοντα προϊόντα και να έχουν μια σαφή, δηλωμένη αξία, υποστηρίζει.

Κατά τον Llamas, οι λειτουργίες τους πρέπει να είναι «σχετικές και εξατομικευμένες», όπως να υπενθυμίζουν κάτι στον ή να απαντούν με ακρίβεια όταν τους ζητείται να κατευθύνουν τον χρήστη σε ένα κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια να αντικατασταθεί το smartphone, αλλά να ενσωματωθεί στα οικοσυστήματα της Apple ή της Google, υποστηρίζει.

Ίσως τελικά το πρόβλημα να μην είναι η οθόνη καθαυτή, αλλά αυτό που μας τραβάει σε αυτήν, καταλήγει το Business Insider. Τα φωτεινά χρώματα, τα παιχνίδια και το ατελείωτο σκρολάρισμα μας προκαλούν εξάρτηση.

«Υπάρχει ένα αμείλικτο επιχειρηματικό μοντέλο που μας κρατάει προσκολλημένους σε αυτές τις εφαρμογές. Η απουσία οθονών θα σήμαινε το τέλος του ατελείωτου σκρολ στο TikTok και του Candy Crush — αλλά οι προγραμματιστές εφαρμογών και οι εταιρείες ίσως χρειαστεί να βρουν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν το κοινό αν τα wearables γίνουν δημοφιλή, και μια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας συνοδεύει ίσως να μην είναι τόσο γαλήνια όσο την περιγράφει ο Άλτμαν. Ο συλλογικός μας χρόνος μπροστά στην οθόνη είναι ένα πρόβλημα, αλλά τα wearables τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να μας εκπλήξουν όλους με κάτι καινοτόμο για να καταλήξουν χρήσιμα», σημειώνει.

