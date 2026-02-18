Βρετανία:-Υποχώρηση-του-πληθωρισμού-στο-3%-χάρη-στη-μείωση-των-τιμών-καυσίμων

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ποσοστό σύμφωνο με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Ιανουάριο, από 3,2% τον Δεκέμβριο .

Η πτώση του πληθωρισμού, στο χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Μάρτιο του 2025, οφείλεται εν μέρει στη μείωση των τιμών της βενζίνης, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φίτζνερ, σε σχόλιά του στο X.

«Τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν ένας ακόμη παράγοντας πτωτικής τάσης αυτόν τον μήνα, καθώς οι τιμές μειώθηκαν ξανά μετά την αύξηση του Δεκεμβρίου. Οι χαμηλότερες τιμές των τροφίμων συνέβαλαν επίσης στη μείωση των τιμών, ιδίως του ψωμιού, των δημητριακών και του κρέατος. Αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το κόστος των διαμονών σε ξενοδοχεία και των φαγητών σε πακέτο», σημείωσε.

Η στερλίνα παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του δολαρίου μετά τα αναμενόμενα δεδομένα, στα 1,3562 δολάρια.

Πλέον τα στοιχεία περνούν στα χέρια της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία ευελπιστεί σε μείωση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο του 2% τον Απρίλιο, ώστε να κινηθεί αντίστοιχα και με τα επιτόκια.

Τα στοιχεία για την απασχόληση και τους μισθούς στο Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδωσαν στην Τράπεζα της Αγγλίας περαιτέρω ενδείξεις αδυναμίας στην αγορά εργασίας και χαλάρωσης των πληθωριστικών πιέσεων, με το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται στο 5,2% τον Δεκέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και πέντε χρόνια.

Με πληροφορίες από CNBC