Γεωργιάδης:-Μέσα-στο-2026-θα-παραδώσουμε-το-καλύτερο-ΕΣΥ-όλων-των-εποχών

Στα έργα και τις παρεμβάσεις που κάνει το υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας στην ΕΡΤ «μέσα στο 2026 θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, χαρακτηριστικά στην ανακατασκευή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, το οποίο, όπως είπε, «γίνεται πρακτικά ολοκαίνουργιο» με πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και ιδιωτική χορηγία, στη νέα ψυχιατρική κλινική στη Μυτιλήνη, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή, στις επεκτάσεις και ανακαινίσεις ψυχιατρικών κλινών στην Αττική και στη μεγάλη ιδιωτική δωρεά για το ΚΑΤ, με κατασκευή νέου κτιρίου χειρουργείων, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε, επίσης, ότι μέσα στην εβδομάδα προκηρύσσονται 4.000 θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για νεφρική δυσλειτουργία σημειώνοντας ότι έχουν σταλεί 1.758.000 μηνύματα για δωρεάν εξετάσεις έως τις 30 Ιουνίου σε πολίτες που, βάσει αλγορίθμου στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο. «Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη σε αιμοκάθαρση» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Όσον αφορά, δε, το ζήτημα των διαγνωστικών κέντρων και του clawback, υποστήριξε ότι το ποσοστό επιστροφών έχει μειωθεί από 44% σε 28% και ότι στόχος είναι να πέσει κάτω από 20% το 2026.

Ερωτηθείς, ακόμα, για τις 46 κλινικές οι οποίες εμφανίζονται να αρνούνται να πραγματοποιήσουν αμβλώσεις, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι έχει ζητήσει πλήρη καταγραφή στοιχείων από τις υπηρεσίες του ενώ ξεκαθάρισε ότι «στην Ελλάδα ζήτημα νομιμότητας των αμβλώσεων δεν τίθεται. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει και πρέπει να παρέχει αυτή την ιατρική πράξη στη γυναίκα που θα την επιλέξει, με την ασφάλεια που πρέπει».

Σχετικά με περιπτώσεις γιατρών που επικαλούνται λόγους συνείδησης, ανέφερε ότι το ζήτημα δεν είναι απλό και ότι πρέπει να εξεταστεί θεσμικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως το νοσοκομείο οφείλει να διασφαλίζει την παροχή της υπηρεσίας.

Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για τον θάνατο στη Σαλαμίνα του μοντέρ του MEGA ανακοινώνοντας ότι έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ενώ επισήμανε πως «είναι προφανές ότι εδώ έχουμε ιατρικό λάθος. Παραβιάστηκε το πρωτόκολλο. Στο Κέντρο Υγείας υπήρχαν γιατροί και νοσηλευτές, έγινε καρδιογράφημα που έδειξε ισχαιμικό επεισόδιο, ωστόσο δεν έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση στο ΕΚΑΒ. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο ασθενής επέμενε να αποχωρήσει, ωστόσο δεν έπρεπε να τον αφήσουν να φύγει».