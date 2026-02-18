Δημοπρασία 6μηνων εντόκων: Σταθερή η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ.

Στο 1,84% (πολύ κοντά στο 1,85% της προηγούμενης δημοπρασίας) διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή (Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026) δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (6 μηνών), ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 881 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,2 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ.), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 500 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: