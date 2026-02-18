Δούκας, Φάμελλος, Χαρίτσης, Κόκκαλης πιέζουν για συμμαχία ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς «αλλιώς το κενό θα καλύψουν ακραίες φωνές»

Νέο προσκλητήριο για σύγκλιση των κομμμάτων της κεντροαριστεράς έκαναν ο Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και ο Χάρης Δούκας, διαμηνύοντας ότι πρέπει να υπάρξει προγραμματικός διάλογος και σύνθεση, προκειμένου να δοθεί προοδευτική διέξοδος στις εκλογές.

Στην ημερίδα με θέμα «Νησιωτικότητα & Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» στη Λέσβο την οποία διοργανώνουν το Ινστιτούτο της Λούκας Κατσέλη και το «Ένα» του Γιάννη Δραγασάκη, παρόντες είναι ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο επικεφαλής του «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης. Προσκεκλημένος ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο αντ’ αυτού παρευρίσκονται οι αρμόδιοι τομεάρχες.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της κεντροαριστεράς, ασκώντας κριτική για το γεγονός ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει αλλά και εξαντλείται σε σενάρια εκλογικής γεωμετρίας και σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες». «Αν ο προοδευτικός χώρος δεν μπορέσει να αρθρώσει κοινό λόγο πάνω σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, το κενό θα καλυφθεί είτε από απογοήτευση είτε από ακραίες φωνές» προειδοποίησε.

Ο κ. Δούκας επέλεξε να απευθύνει προσκλητήριο διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων κατά τον χαιρετισμό του

Ο δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε την αναγκαιότητα συμμαχιών, αφήνοντας αιχμές ωστόσο για την ως τώρα στάση των κομμάτων: «Καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται! Και ενώ η συζήτηση – έστω και άτολμα – για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων επανέρχεται διαρκώς στο δημόσιο πεδίο, συχνά εξαντλείται σε σενάρια εκλογικής γεωμετρίας και σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες» τόνισε.

Ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι «αυτό που πρέπει να απαντήσουμε, όσοι αφουγκραζόμαστε τον προοδευτικό κόσμο που αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, δεν είναι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, είναι για ποιο σκοπό, με ποιο σχέδιο και με ποιες δεσμεύσεις». Διευκρίνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι σαφής προγραμματική συμφωνία αλλιώς καμία συνεργασία δεν μπορεί να σταθεί. «Και η προγραμματική συμφωνία, προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο. Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει …χθες» είπε με έμφαση θέτοντας και τα όρια του διαλόγου: «Καθαρές θέσεις, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ειλικρινή αποτίμηση διαφορών. Δεν σημαίνει ισοπέδωση, ούτε απώλεια ταυτότητας. Σημαίνει αναζήτηση κοινού τόπου σε κρίσιμα ζητήματα αλλά και «πολιτικούς αποφασισμένους να επιδιώξουν συσχετισμούς που θα διαμορφώσουν την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο σημερινό καθεστώς που εξοργίζει την ελληνική κοινωνία, αλλά που δεν βλέπει εναλλακτική».

Με «μπούσουλα» τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία

Ο κ. Δούκας έφερε ως παράδειγμα τις επικείμενες δημοτικές εκλογές στο Παρίσι όπου οι Πράσινοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποφάσισαν να συνεργαστούν και να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ. «Είμαι απόλυτα πεισμένος ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πορευτούμε» είπε και επικαλέστηκε την πρόσβατη κοινοβουλευτική συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς με την κατάθεση κοινής πρότασης νόμου για την λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. «Δεν είναι σε κανέναν μας δύσκολο να φέρει στο μυαλό του, πεδία πολιτικής που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες. Να αποτελέσουν τη βάση ενός σοβαρού διαλόγου. Όχι με γενικόλογες διακηρύξεις, αλλά με συγκεκριμένα μέτρα, χρονοδιαγράμματα και κοστολογημένες παρεμβάσεις» είπε ο κ. Δούκας.

Χαρακτήρισε ως «πράξη ευθύνης» τον προγραμματικό διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων για να κλείσει με το σύνθημα του Γαλλικού Μάη του ’68: «Αν όχι τώρα, Πότε; Αν όχι εμείς, Ποιος;».

Φάμελλος: Χρειάζεται προοδευτική διέξοδος στις εκλογές

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε, προσερχόμενος στην εκδήλωση, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος: «Αυτή η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται μια προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές» δήλωσε, πρόσθεσε πως σήμερα «δίνεται δεύτερη μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών προοδευτικών κομμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την προγραμματική βάση για να υπάρχει μία ενιαία προοδευτική απάντηση».

Όπως προσέθεσε «αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο […] Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση».

Χαρίτσης: «Η πολιτική σύγκλιση προϋποθέτει προγραμματική σύγκλιση»

Από την πλευρά του και ο επικεφαλής της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, στην ομιλία του, ανέφερε ότι το ζήτημα της πολιτικής σύγκλισης, το ζήτημα των συνεργασιών, είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να μένει μόνο σε ένα επίπεδο γενικής πολιτικής εκφώνησης, αλλά πρέπει ακριβώς – και έχει ως προϋπόθεση την προγραμματική σύγκλιση.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι η νησιωτικότητα «θα μπορούσε να αποτελέσει και την αφορμή και το εφαλτήριο ακριβώς για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων από τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης».