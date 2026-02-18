ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας 18-29 ετών με επιχορήγηση 17.500€

Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τη νέα δράση της ΔΥΠΑ «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία».

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα, με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: «Η ανεργία στη χώρα μας έχει φτάσει στο 7,5%. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Ελλάδας στην ανεργία και έχουμε να υπάρξουμε στο 7,5% εδώ και 18 χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όπως οι νέοι και οι γυναίκες. Σε αυτή την κατεύθυνση εκκινούμε στο υπουργείο Εργασίας, μέσω της ΔΥΠΑ, πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

Οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών, που θα ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και θα στηρίζει την προσπάθεια.

Στόχος μας είναι να δίνουμε κίνητρα, να μειώνουμε τα εμπόδια και να ενισχύουμε τη γυναικεία απασχόληση».

Ο στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

Στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην ψηφιακή οικονομία.

Στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία.

Προϋπολογισμός

Η δράση υλοποιείται σε όλη την ελληνική Επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από:

Το Ελληνικό Δημόσιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+)

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Οι αιτήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Ύψος & καταβολή ενίσχυσης

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

1η δόση: 4.700€ με την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου

3η δόση: 6.400€ μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης.

Πληροφορίες

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση.