Επίσκεψη-της-Όλγας-Κεφαλογιάννη-στην-Κέρκυρα,-στο-επίκεντρο-η-βιώσιμη-ανάπτυξη-και-η-αναβάθμιση-του-τουριστικού-προϊόντος

Στην Κέρκυρα βρίσκεται η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη πραγματοποιώντας συναντήσεις εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τους Δημάρχους, καθώς και με τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του νησιού.

Στη συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η υπουργός είχε εκτενή συζήτηση με τον περιφερειάρχη Ιωάννη Τρεπεκλή, τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτή Κέρκυρας Στέφανο Γκίκα, καθώς και τους Δημάρχους Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας Γιώργο Μαχειμάρη και Ιωάννη Καββαδία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ενίσχυσης των υποδομών και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Συζητήθηκε η αναβάθμιση τουριστικών υποδομών που θα προσελκύσουν επισκεψιμότητα με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, αλλά και στην πιο στοχευμένη προβολή με σύγχρονα, ψηφιοποιημένα μέσα του μοναδικού πολιτιστικού, γαστρονομικού και φυσικού πλούτου του νησιού, ενδυναμώνοντας τη δυνατότητά του για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο.

Ακολούθησε συνάντηση στο Μαράσλειο Μέγαρο με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανο Πουλημένο, καθώς και με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Σπυρίδωνα Χαλικιόπουλο, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής προβολής του προορισμού, διαχείρισης της επισκεψιμότητας και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τουριστικούς φορείς στην Ιόνιο Ακαδημία. Εκπρόσωποι ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων κατέθεσαν προτάσεις και προβληματισμούς, με έμφαση σε θέματα ενίσχυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτίωση των υποδομών.

Από την πλευρά της η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το υπουργείο έχει προχωρήσει σε στοχευμένες ενέργειες για τη στήριξη της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη ΣΑΕΚ Κέρκυρας με την πρόβλεψη επαυξημένου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την ακαδημαϊκή περίοδο 2026-2027 ενώ πρόσφατα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για τα ταχύρρυθμα προγράμματα ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να υποστηριχθούν οι υφιστάμενες μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, και σε αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν και προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034.

Περαιτέρω, ενημέρωσε για τα έργα που προχωράει το υπουργείο τουρισμού αναφορικά με τις τουριστικές υποδομές, για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος του νησιού, όπως είναι η μαρίνα Γουβιών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με χρηματοδότηση 4,5 εκ ευρώ για συνολικό επενδυτικό έργο 10 εκ. ευρώ και χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση μελετών για τη μαρίνα Φιορούλας στο Πεντάτι του Δήμου νοτίου Κέρκυρας.

Στο ίδιο πλαίσιο στόχευσης για την αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, η Υπουργός Τουρισμού μετέβη στην περιοχή Ημερολιά Κασσιόπης του δήμου Βορείου Κέρκυρας, όπου πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη και ενημέρωση προκειμένου να προχωρήσει η χωροθέτηση της μαρίνας στην περιοχή.

Σε δήλωσή της η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε: «Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό με ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στα έσοδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι κερδίζουμε προοδευτικά το στοίχημα της ποιοτικής αναβάθμισης του ελληνικού τουρισμού. Για τις κύριες αγορές – στόχους του ελληνικού τουρισμού, η Κέρκυρα αποτελεί προτεραιότητα, γι’ αυτό και σε συνεργασίες με αεροπορικές εταιρίες και tour operators επιδιώκεται η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού με όρους βιωσιμότητας.