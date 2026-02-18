Επεκτείνεται-η-συνεργασία-ide-raytheon:-Νέα-έργα-άνω-των-108-εκατ.-δολαρίων-για-το-patriot

Η αύξηση των νέων αναθέσεων αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Raytheon στη σταθερή απόδοση της IDE.

Την ανάθεση νέων έργων στο 2025, άνω των 108 εκατ. δολαρίων, από τη Raytheon, εταιρεία της RTX, για το σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot ανακοίνωσε η Intracom Defence.

«Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της IDE ως βασικού βιομηχανικού εταίρου, υπεύθυνου για την παράδοση κρίσιμων τελικών προϊόντων που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη διαθεσιμότητα και τη μακροχρόνια υποστήριξη του Patriot, στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Raytheon» τονίζεται.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των νέων αναθέσεων αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Raytheon στη σταθερή απόδοση της IDE, στη συνεπή προσήλωσή της στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα ανταπόκρισης, καθώς και στην αποδεδειγμένη ικανότητά της να υποστηρίζει αυξημένες ανάγκες σε ρυθμούς και δυνατότητες παραγωγής.

«Ως ελληνική αμυντική εταιρεία με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, η Intracom Defence αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και προηγμένες υποδομές παραγωγής, υποστηρίζοντας τόσο εθνικά αμυντικά προγράμματα, όσο και σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες στο χώρο της άμυνας.

Με συνεχιζόμενες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, παραγωγικό εξοπλισμό και υψηλής εξειδίκευσης ελληνικό επιστημονικό προσωπικό, η ΙDE ενισχύει την εγχώρια βιομηχανική βάση, ανταποκρινόμενη παράλληλα στη διεθνώς αυξανόμενη ζήτηση για αμυντική παραγωγή, ως αξιόπιστος προμηθευτής και συνεργάτης κορυφαίων αμυντικών οργανισμών» καταλήγει.