Ευρωαγορές:-Ανοδικό-κλείσιμο-με-φόντο-τον-πληθωρισμό-της-Βρετανίας

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Τετάρτη (18/2), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία δεδομένα για τον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου και παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με κέρδη κατά 1,2% που τον έφεραν στις 628,69 μονάδες, με τις μεγαλύτερες αγορές και τους περισσότερους τομείς να είναι σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά:

CAC 40 Index : 8.429,03 (+67,57, +0,81%)

: 8.429,03 (+67,57, +0,81%) FTSE MIB : 46.361,09 (+597,02, +1,30%)

: 46.361,09 (+597,02, +1,30%) FTSE 100 : 10.686,18 (+130,01, +1,23%)

: 10.686,18 (+130,01, +1,23%) DAX : 25.278,21 (+279,81, +1,12%)

: 25.278,21 (+279,81, +1,12%) IBEX 35: 18.197,90 (+242,50, +1,35%)

Η γερμανική εταιρεία Bayer σημείωσε πτώση 7,2%, μετά την πρόταση της μονάδας Monsanto να καταβάλει 7,25 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup προκαλεί καρκίνο, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (17/2).

Η Bayer ανέφερε πως αναμένει ότι οι προβλέψεις και οι υποχρεώσεις για δικαστικές διαφορές θα αυξηθούν από τα 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ (9,24 δισεκατομμύρια δολάρια) στα 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται για δικαστικές υποθέσεις το 2026. Η Bayer αναμένει αρνητική καθαρή ταμειακή ροή για φέτος.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε στο 3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Υπηρεσία Εθνικών Στατιστικών. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα έπεφτε στο 3%, από 3,4% τον Δεκέμβριο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιώσει υψηλότερο και πιο παρατεταμένο πληθωρισμό σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την περιοχή της Ευρωζώνης, αλλά τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση αλλάζει», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σμιθ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Henderson High Income Trust plc.

«Ο πληθωρισμός αναμένεται να πέσει στο 2% μέχρι το τέλος του έτους, αν όχι νωρίτερα, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας», πρόσθεσε ο Σμιθ.

Η στερλίνα ήταν 0,2% χαμηλότερη έναντι του δολαρίου την ώρα που έκλεισαν οι ευρωαγορές, στα 1,3547 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστές ως gilts, παρέμειναν επίσης σταθερές.

Τα εταιρικά αποτελέσματα σήμερα προήλθαν από τις Glencore, BAE Systems, Orange και Euronext.

Ο επόμενος μεγάλος καταλύτης για αυτήν την εβδομάδα πιθανότατα θα είναι η ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ την Παρασκευή. Ο PCE, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, θα προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της οικονομίας.