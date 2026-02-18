ΕΧΑΕ: «Άλμα» κερδοφορίας 82,7% το 2025 – Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,11 ανά μετοχή

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 58,9% σημείωσε το 2025 ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών , σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του 2025 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €86,3 εκατ., έναντι €54,3 εκατ. του 2024.

Ποσοστό 72,1% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,9% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 11,0% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €40,6 εκατ. έναντι €28,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 25,0% (€20,0 εκατ. το 2025 έναντι €16,0 εκατ. το 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 66,1% εξαιτίας των αμοιβών συμβούλων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2025 διαμορφώθηκαν σε €42,2 εκατ. έναντι €23,7 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,1%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2025 ανήλθαν στα €37,7 εκατ., έναντι €19,5 εκατ. Το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 93,3%.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 82,7% και διαμορφώθηκαν στα €31,6 εκατ. έναντι €17,3 εκατ. το 2024.

Τα προσαρμοσμένα έσοδα εξαιρουμένης της εταιρικής πράξης της METLEN ανέρχονται σε €72,1 εκατ. ενώ τα προσαρμοσμένα έξοδα εξαιρουμένων των αμοιβών των συμβούλων για τη δημόσια πρόταση της EURONEXT ανέρχονται σε €32,4 εκατ., και ως αποτέλεσμα τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA και τα καθαρά κέρδη (EAT) ανέρχονται σε €39,6 εκατ.. και €29,8 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,622 τo 2025 έναντι €0,350 το 2024.»

Πρόταση Μερίσματος

To Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος ύψους €0,11 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 3 Φεβρουαρίου 2026 δημοσιευθέν χρηματοοικονομικό ημερολόγιο.

Η Εικόνα της Αγοράς το 2025

Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στο τέλος του 2025 στις 2.120,71 μονάδες με κέρδη 44,3% κατατάσσοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ των κορυφαίων αγορών μετοχών παγκοσμίως.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €43,0 δισ. και διαμορφώθηκε σε €146,8 δισ., επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από τον Ιούνιο 2008. Το 2025, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, φθάνοντας τα €218,8 εκατ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ο δείκτης τιμών της Εναλλακτικής Αγοράς βρέθηκε στις 19.785,15 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 31,0% σε σχέση με το 2024. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΝ.Α μειώθηκε κατά 11,7% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε €571,4 εκατ., ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών μειώθηκε στα €0,62 εκατ. Από €0,95 εκατ. το 2024.

Στη διάρκεια του 2025 αντλήθηκαν συνολικά €2,5 δισ., εκ των οποίων €1.390 εκατ. Από εκδόσεις ομολόγων, €911 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €225 εκατ. Από νέες εισαγωγές (IPOs).

Ο πρόεδρος του ΔΣ, Camille Beudin, δήλωσε:

«Τα ισχυρά ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025 αναδεικνύουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στις ελληνικές κεφαλαιαγορές. Η ένταξη στην Euronext σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Όμιλο. Αξιοποιώντας τη βαθιά δεξαμενή ρευστότητας και την τεχνογνωσία της Euronext, ενισχύουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι Έλληνες εκδότες, χρηματιστές και επενδυτές θα επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθιστώντας την ακόμη πιο ελκυστική για τους διεθνείς επενδυτές, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε κεφάλαια και θα στηρίξουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων».

Ο CEO, Γιάννος Κοντόπουλος, σημείωσε ότι:

«Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε εξαιρετικά ισχυρή επίδοση το 2025, αναδεικνύοντας το βάθος, την ανθεκτικότητα και τη νέα δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και τη συναλλακτική δραστηριότητα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών και δικαιώνει τη στρατηγική μας εστίαση στην ανάπτυξη της αγοράς, στη λειτουργική αριστεία και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η δραστηριότητα της αγοράς έφτασε σε επίπεδα που είχαν σημειωθεί πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με την άντληση κεφαλαίων, τη ρευστότητα και τη συμμετοχή ξένων επενδυτών να σημειώνουν ιστορικά υψηλά. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν παράλληλα με τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στις υποδομές και στις ψηφιακές μας δυνατότητες, διασφαλίζοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει ισχυρό, αξιόπιστο και έτοιμο για το μέλλον.

Το 2025 αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή μέσω της ένταξής μας στην οικογένεια της Euronext. Τοστρατηγικό αυτό βήμα ενισχύει σημαντικά τη διεθνή μας προβολή, τη διασυνδεσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης,καθιστώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών ακόμη ισχυρότερο κόμβο σύνδεσης της Ελλάδας με τιςδιεθνείς κεφαλαιαγορές».