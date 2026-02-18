Η-ΕΚΤ-απαντά-στους-financial-times:-Η-Λαγκάρντ-είναι-απόλυτα-επικεντρωμένη-στα-καθήκοντά-της

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ δεν έχει λάβει απόφαση για το πότε θα παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου, μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ σχεδιάζει την αποχώρησή της εν όψει γαλλικών προεδρικών εκλογών το 2027.

Σύμφωνα με τους FT ότι ο Μακρόν – ο οποίος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος της Γαλλίας – θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ. Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους θα είναι κρίσιμες για τη χώρα. Η ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης Μαρίν Λε Πεν προηγείται σταθερά των αντιπάλων της στις δημοσκοπήσεις, κι όπως φαίνεται θα περάσει στον επαναληπτικό γύρο μεταξύ δύο υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την προεδρία.

«Η Πρόεδρος Λαγκάρντ είναι απόλυτα επικεντρωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το τέλος της θητείας της», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΚΤ. Η δήλωση είναι λιγότερο έντονη από τις προηγούμενες διαψεύσεις και φαίνεται να δίνει στη Λαγκάρντ κάποια περιθώρια.

Μετά τις φήμες του περασμένου καλοκαιριού ότι μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα από την Τράπεζα για να αναλάβει επικεφαλής στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Λαγκάρντ απάντσε: «Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήμουν πάντα απόλυτα αποφασισμένη να εκπληρώσω την αποστολή μου και είμαι αποφασισμένη να ολοκληρώσω τη θητεία μου».

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, νωρίτερα αυτόν τον μήνα λέγεται επίσης ότι επηρεάστηκε από ζητήματα διαδοχής, διασφαλίζοντας ότι ο Μακρόν μπορεί να διαχειριστεί τη διαδικασία.