Η-Ζωή-Κωνσταντοπούλου-διαψεύδει-τις-καταγγελίες-για-απλήρωτους-μισθούς-και-εργασιακό-μπούλινγκ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε στις πρόσφατες καταγγελίες περί εργασιακού εκφοβισμού και μη καταβολής μισθών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει απλήρωτη υπάλληλος στο κόμμα της.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, η κ. Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά όσον αφορά το ζήτημα, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών που έχει καταθέσει η κυρία Άννα Καρακίτσου στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η Καρακίτσου υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη επανειλημμένα υποτιμητική και ελεγκτική συμπεριφορά από την πρόεδρο του κόμματος.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε από τη μεριά της ότι η φερόμενη καταγγέλλουσα, την οποία αναφέρει ως «Άννα Καρακίτσου ή γνωστή ως Άννα Μελίτη», δεν εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας εδώ και πάνω από έναν χρόνο, καθιστώντας ψευδή τον ισχυρισμό ότι παραμένει απλήρωτη. Πρόσθεσε ακόμη ότι διαθέτει μηνύματα της Καρακίτσου με εγκωμιαστικά σχόλια προς το πρόσωπό της, τα οποία αποδεικνύουν την αναλήθεια των καταγγελιών.

Παράλληλα, η πρόεδρος του κόμματος ισχυρίστηκε ότι η Άννα Καρακίτσου δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε live συναυλίες, διαμένει κατά καιρούς στην Πάρο και συμμετέχει σε άλλες εργασίες.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση ούτε έχει κινηθεί έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας και δεσμεύτηκε να αναζητήσει ευθύνες για τη «σπέκουλα» και την εργαλειοποίηση της υπόθεσης. «Επισήμως ούτε ανεπισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί για καμία καταγγελία εργαζόμενου, δεν έχει κινηθεί καμία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό για αναπαραγωγή της υπόθεσης και προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά όσων διαδίδουν ή ενισχύουν τις καταγγελίες.

Τέλος, επικαλέστηκε προηγούμενη καταγγελία του 2018, η οποία είχε λήξει με ανάκληση από τον καταγγέλλοντα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υποχωρεί απέναντι σε «συκοφαντίες, λάσπες και εκβιασμούς».

