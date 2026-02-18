Η σαουδαραβική Humain επενδύει 3 δισ. δολ. στην xAI του Μασκ

Η Humain, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης από τη Σαουδική Αραβία, επένδυσε 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ, σύμφωνα με ανακοίνωση την Τετάρτη.

Με την επένδυση αυτή, η Humain έγινε «σημαντικός μειοψηφικός μέτοχος» της xAI, λίγο πριν την εξαγορά της από την εταιρεία διαστημικών εξερευνήσεων του Μασκ, SpaceX. Οι συμμετοχές της θα μετατραπούν σε μετοχές της SpaceX.

Η επένδυση ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Μασκ και της Humain, η οποία ιδρύθηκε πέρυσι με στόχο να μετατρέψει τη Σαουδική Αραβία σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν την ανάπτυξη data center 500 μεγαβάτ στη Σαουδική Αραβία.

Η Humain, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025 με την υποστήριξη του κρατικού επενδυτικού fund της Σαουδικής Αραβίας, έχει προχωρήσει σε μία σειρά συμφωνιών για να βοηθήσει τη χώρα να διαφοροποιήσει την οικονομία της από το πετρέλαιο. Εκτός από την συνεργασία με την xAI, έχει επενδύσει στην startup παραγωγής βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη Luma AI και έχει σχηματίσει κοινοπραξία με την εταιρεία κατασκευής τσιπ Advanced Micro Devices και την Cisco Systems για την ανάπτυξη data centers στη χώρα.

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, η SpaceX συνενώθηκε με την xAI σε μια συμφωνία αξίας 1,25 τρισ. δολαρίων.