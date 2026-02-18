Ινδία:-Πώς-θα-ξεκλειδώσει-η-Ελλάδα-την-αγορά-των-1,47-δισ.-κατοίκων

Σε ένα πλέγμα στοχευμένων κινήσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων με την Ινδία έχει προχωρήσει την τελευταία τετραετία η Ελλάδα, με αιχμή την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών εξαγωγών στη γιγαντιαία ινδική αγορά.

Η στρατηγική αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος ενόψει της μετάβασης του πρωθυπουργού στο Νέο Δελχί, όπου θα συμμετάσχει στο India AI Impact Summit 2026.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η εμβάθυνση των σχέσεων με την πολυπληθέστερη δημοκρατία του κόσμου και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες έχει σαφή οικονομική αλλά και γεωπολιτική διάσταση. Στόχος είναι η αναβάθμιση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση ως πύλη της Ευρώπης, αλλά και την ενισχυμένη αξιοπιστία της στις σχέσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Απευθείας πτήσεις και διπλωματική ενίσχυση

Στους πιο απτούς καρπούς του ανοίγματος προς την Ινδία συγκαταλέγεται η πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών. Από τον Ιανουάριο, η IndiGo εκτελεί πτήσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Αθήνας, αλλά και μεταξύ Μουμπάι και ελληνικής πρωτεύουσας. Από τον Μάρτιο προγραμματίζονται και δρομολόγια της Aegean Airlines, αρχικά προς το Νέο Δελχί και στη συνέχεια προς το Μουμπάι.

Παράλληλα, η Ελλάδα δρομολογεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα προστεθούν στην πρεσβεία στο Νέο Δελχί και στο γενικό προξενείο στην Καλκούτα. Η ταύτιση των διπλωματικών σημείων παρουσίας με τους αεροπορικούς προορισμούς εκτιμάται ότι θα διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρηματικές επαφές και τις επενδυτικές ροές.

Οι απευθείας πτήσεις αναμένεται να ενισχύσουν και τον τουρισμό, καθώς η ινδική μεσαία τάξη που ταξιδεύει προς την Ευρώπη διευρύνεται ραγδαία και προβλέπεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια έως το 2030.

Επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία

Οι ελληνο-ινδικοί δεσμοί ενισχύονται και στον τομέα των υποδομών. Ενδεικτική είναι η συνεργασία της GMR Airports με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης. Παράλληλα, αμφίδρομες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται στον τομέα της πληροφορικής. Όμιλοι όπως η Infosys, με δραστηριότητα σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η i-exceed, που ίδρυσε θυγατρική στην Αθήνα, έχουν ήδη ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα.

Ναυτιλία και ο διάδρομος IMEC

Στο θαλάσσιο εμπόριο, τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν φυσικούς κόμβους στο τρίγωνο Ευρώπη – Ασία – Αφρική, ενώ η ινδική εμπορική ναυτιλία αποτελεί σημαντικό συνεργάτη των ελληνικών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η σχέση αυτή μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω με την υλοποίηση του διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), πρωτοβουλία που η Αθήνα στηρίζει ενεργά και η οποία θα μπορούσε να έχει φυσική απόληξη την Ελλάδα.

Ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές

Ιδιαίτερα θετικές διαγράφονται οι προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, μετά τη συμφωνία εμπορικής συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιανουάριο μεταξύ ΕΕ και Ινδίας. Η μείωση δασμών εκτιμάται ότι θα ανοίξει ουσιαστικά την ινδική αγορά σε προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ινδικοί δασμοί στο ελαιόλαδο μηδενίζονται από το 45%, ενώ οι δασμοί στα κρασιά υψηλής ποιότητας μειώνονται σταδιακά στο 20% από 150%. Οι χρεώσεις σε χυμούς φρούτων και κρέας αιγοπροβάτων υποχωρούν επίσης στο 0%, από 55% και 33% αντίστοιχα. Παράλληλα, προβλέπονται προστασίες για γεωγραφικές ενδείξεις, στοιχείο κρίσιμο για ελληνικά προϊόντα.

Όπως σημειώνει κυβερνητικό στέλεχος, «υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε πολλά πεδία». Ενδεικτικά, κατά την ελληνική επιχειρηματική αποστολή του Φεβρουαρίου 2024 σε Νέο Δελχί, Μουμπάι και Μπανγκαλόρ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.000 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη

Στο περιθώριο του India AI Impact Summit, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί εκ νέου με τον Ναρέντρα Μόντι, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συμφωνήθηκε το 2023.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Όλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ.

Η συγκυρία αναδεικνύει ότι η ελληνο-ινδική προσέγγιση δεν περιορίζεται πλέον στο εμπόριο και στις μεταφορές, αλλά επεκτείνεται δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες αιχμής — σε μια περίοδο που οι γεωοικονομικές ισορροπίες επανακαθορίζονται.