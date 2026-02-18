Ιταλία:-«Πράσινο-φως»-στο-πακέτο-3-δισεκ.-ευρώ-για-τη-μείωση-των-τιμών-χονδρικής-ενέργειας

Η Ιταλία ενέκρινε την Τετάρτη μια δέσμη μέτρων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,54 δισεκατομμύρια δολάρια) για τη μείωση των τιμών χονδρικής ενέργειας, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των οικογενειών και να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το κόστος ενέργειας στην Ιταλία είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας και ως εκ τούτου είναι ευάλωτη στις μεταβολές των διεθνών τιμών και στις γεωπολιτικές εντάσεις.

Η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τη διαφορά, ή αλλιώς την «εξάπλωση» μεταξύ των τιμών χονδρικής του φυσικού αερίου σε έναν κόμβο του Άμστερνταμ και εκείνων στην Ιταλία, όπου περισσότερο από το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται με φυσικό αέριο.

Ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς, η τιμή χονδρικής του φυσικού αερίου που διαπραγματεύεται στην ιταλική αγορά, η PSV, είναι συνήθως υψηλότερη από την τιμή TTF, η οποία διαπραγματεύεται στο Άμστερνταμ, κατά περίπου 2-4 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

- Reuters