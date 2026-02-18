Κλείνει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle – Εκτεταμένες περικοπές κόστους

Σύμφωνα με το σχέδιο, προβλέπεται η διακοπή λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας και η συρρίκνωση του δημοσιογραφικού χαρτοφυλακίου σε άλλες γλώσσες.

Σε εκτεταμένες περικοπές προχωρά η Deutsche Welle, με την ελληνική υπηρεσία να περιλαμβάνεται στα τμήματα που επηρεάζονται άμεσα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, μετά τη μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης για τη Deutsche Welle (DW) για το 2026, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοικητική ομάδα της DW συγκάλεσαν ειδική κοινή συνεδρίαση για να συζητήσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την επίτευξη των απαιτούμενων εξοικονομήσεων ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας και η συρρίκνωση του δημοσιογραφικού χαρτοφυλακίου σε άλλες γλώσσες.

Επιπλέον, η γερμανόφωνη δημοσιογραφική υπηρεσία θα συγχωνευθεί με τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας, με τον προϋπολογισμό να μειώνεται σχεδόν στο μισό.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως θα καταργηθούν πολλές θέσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό και θα μειωθούν σημαντικά τα επενδυτικά κεφάλαια. Σε καθαρά αριθμητικούς όρους, επηρεάζονται περίπου 160 θέσεις πλήρους απασχόλησης, αν και ο τελικός αριθμός μπορεί να διαφέρει. Διευκρινίζεται πως «δεν θα υπάρξουν απολύσεις».

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, η ελληνική υπηρεσία της DW παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της στρατιωτικής δικτατορίας. Αποτελούσε σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. «Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια σταθερή δημοκρατία με ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, γι’ αυτό και η DW πρέπει να προβεί σε περικοπές σε αυτόν τον τομέα», σημειώνεται.

«Η DW πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή φωνή για την ελευθερία, ειδικά σε περιορισμένες αγορές μέσων ενημέρωσης όπως η Ρωσία και το Ιράν. Για να το επιτύχει αυτό, χρειάζεται αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Λόγω των περικοπών, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα πρέπει να αναμένει σημαντικές απώλειες στην εμβέλειά του. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς η Ρωσία και η Κίνα επενδύουν σημαντικά στα κρατικά μέσα προπαγάνδας τους, ενώ η αποχώρηση των ΗΠΑ από τις διεθνείς ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές δημιουργεί περαιτέρω κενά. Με τη μείωση της χρηματοδότησης της DW, τόσο η γερμανική όσο και η ευρωπαϊκή προοπτική θα αποδυναμωθούν διεθνώς – και αυτό σε μια εποχή που η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέους εταίρους και συμμάχους», σημειώνει ο Δρ. Karl Jüsten, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

«Λυπούμαστε ιδιαίτερα για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας. Για πάνω από 60 χρόνια, ενίσχυσε τις γερμανο-ελληνικές σχέσεις και έκανε ορατή τη γερμανική προοπτική στην Ελλάδα. Δεν πήραμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία και δεν εγκρίθηκε χωρίς διαφωνίες. Δυστυχώς, οι αναγκαστικές περικοπές έκαναν αυτό το βήμα αναπόφευκτο», σημειώνει.