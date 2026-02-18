Λουκέτο-στην-Ελληνική-Υπηρεσία-βάζει-η-dw-μετά-από-62-χρόνια,-προχωρά-σε-περικοπές-21-εκατ.-ευρώ

Σε μεγάλες περικοπές ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η Deutsche Welle με θύμα, μεταξύ άλλων, την ελληνική υπηρεσία να είναι η μοναδική η οποία κλείνει και μάλιστα μετά από 62 χρόνια ζωής.

Σε ανακοίνωσή της η μητρική εταιρεία εξηγεί ότι μετά τη μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης για τη Deutsche Welle (DW) για το 2026 (κατά 10 εκατ. ευρώ στα 415 εκατ. ευρώ), «το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοικητική ομάδα της DW συγκάλεσαν ειδική κοινή συνεδρίαση για να συζητήσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την επίτευξη των απαιτούμενων εξοικονομήσεων ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ».

Προσθέτουν ότι, σύμφωνα με το σχέδιο, θα διακοπεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας, ενώ θα μειωθεί η δημοσιογραφική παρουσία σε άλλες γλώσσες, από τις 30 που προσφέρονται σήμερα με περικοπές στο περιεχόμενο και κατάργηση εκπομπών.

«Η ελληνική υπηρεσία της DW θα καταργηθεί», τονίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Η υπηρεσία αυτή παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Αποτελούσε σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σταθερή δημοκρατία με ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, γι’ αυτό και η DW πρέπει να προβεί σε περικοπές σε αυτόν τον τομέα».

Σύμφωνα δε με αρμόδιες πηγές η Ελλάδα δεν θεωρείται χώρα ενδιαφέροντος πλέον εν αντιθέσει με άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία ή η Τουρκία, όπου η τοπικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν την λειτουργία τους.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Καρλ Γιούστεν, δήλωσε ότι «η DW πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή φωνή για την ελευθερία, ειδικά σε περιορισμένες αγορές μέσων ενημέρωσης όπως η Ρωσία και το Ιράν». Ειδικά για την Ελληνική Υπηρεσία επισημαίνει: «Λυπούμαστε ιδιαίτερα για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας. Για πάνω από 60 χρόνια, ενίσχυσε τις γερμανο-ελληνικές σχέσεις και έκανε ορατή τη γερμανική προοπτική στην Ελλάδα. Δεν πήραμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία και δεν εγκρίθηκε χωρίς διαφωνίες. Δυστυχώς, οι αναγκαστικές περικοπές έκαναν αυτό το βήμα αναπόφευκτο».

Ακόμη σύμφωνα με την ανακοίνωση «θα καταργηθούν πολλές θέσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό και θα μειωθούν σημαντικά τα επενδυτικά κεφάλαια. Σε καθαρά αριθμητικούς όρους, επηρεάζονται περίπου 160 θέσεις πλήρους απασχόλησης, αν και ο τελικός αριθμός μπορεί να διαφέρει. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις».

Ο ρόλος της Ελληνικής Υπηρεσίας στα χρόνια της δικτατορίας

Στις 13 Απριλίου του 1964 ακούστηκε για πρώτη φορά στα βραχέα το σήμα της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle . Ήταν μία επιβλητική μουσική υπόκρουση από την 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Έδρα του διεθνούς ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, που είχε ιδρυθεί ήδη το 1953, ήταν τότε η Κολωνία.

Ο ρόλος που έπαιξε στα χρόνια της δικτατορίας, όταν οι συντάκτες της είχαν χαρακτηρισθεί από το καθεστώς ως «τα τρωκτικά της Κολωνίας» παραμένει ανεξίτηλος στην ιστορική μνήμη.

Μετά το πραξικόπημα του 1967, το πρόγραμμα αρχικά παρέμεινε κάπως ‘ουδέτερο’, ενημερωτικό. Μέχρι τη στιγμή, που η DW πήρε ‘επάνω της’ το παιχνίδι των δημοκρατικών δικαιωμάτων της Ελλάδας κι άρχισε να σφυροκοπά τη χούντα.

«Η καθοριστική χρονιά ήταν το ’69, όταν ένας νεαρός δημοσιογράφος, ο Κώστας Νικολάου, πήρε την απόφαση να κάνει ένα πολιτικό πρόγραμμα. Και ‘πολιτικό πρόγραμμα’ εκείνη την εποχή, δεν μπορούσε να είναι άλλο από ένα αντιδικτατορικό πρόγραμμα. Αυτό ήταν, που έκανε τη DW ευρέως γνωστή στην Ελλάδα», αφηγούταν στο thetimes|-.gr ο διευθυντής της Ελληνικής Σύνταξης της DW, Σπύρος Μοσκόβου, για να προσθέσει: «Την ίδια εποχή, ελληνικό πρόγραμμα είχε και το BBC, με ένα ύφος καθαρά βρετανικό, φλεγματικό… αποστασιοποιημένο, δηλαδή. Όπως ελληνικό πρόγραμμα εξέπεμπε και η Γαλλία..

» Όσοι ήταν τότε εδώ – ο Νικολάου (Κώστας), ο Σχινάς (Αλέξανδρος), ο Μαθιόπουλος (Βάσος), ο Νικολινάκος (Μάριος) – ήθελαν να προσφέρουν στην πατρίδα τους με το δικό τους τρόπο. Είχαν ένα πιο άμεσο, ‘επιθετικό’ στυλ, αποπνέοντας ταυτόχρονα μία αγνότητα. Έδιναν μία ελπίδα, ένα παράθυρο στον κόσμο. Άρεσε και το υβρεολόγιο κατά της χούντας – ήταν μία άσκηση ελευθερίας. Αυτοί ήταν οι λόγοι, που αγαπήθηκε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα – μιλούσε στις ψυχές των ανθρώπων».

Η ελληνική εκπομπή της DW έγινε μάλιστα και ο «τηλεβόας» του ραδιοφώνου του Πολυτεχνείου, αφού τα όσα μεταδίδονταν από τον μικρής εμβέλειας ραδιοφωνικό σταθμό των φοιτητών ακούστηκαν σε όλη την Ελλάδα μέσω της DW.