Μήνυμα-για-«μάχη»-κατά-του-πληθωρισμού-από-Ντάλι-(fed)

Την ανάγκη αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ανέδειξε η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι.

Σύμφωνα με το Reuters, η ίδια τόνισε πως η μέτρια ή ελαφρώς περιοριστική πολιτική της Fed είναι σημαντική για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%, ενώ και η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα.

«Πρέπει να ρίξουμε τον πληθωρισμό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι βρίσκεται σε καλή πορεία», υπογράμμισε η Ντάλι σε εκδήλωση στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Fed πρέπει αντιμετωπίσει τυχόν ευπάθειες της αγοράς εργασίας και να διευρυνθεί ο στενός «κύκλος» επιχειρήσεων που ηγούνται της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.