    Μήνυμα-για-«μάχη»-κατά-του-πληθωρισμού-από-Ντάλι-(fed)
    Μήνυμα για «μάχη» κατά του πληθωρισμού από Ντάλι (Fed)

    Οικονομία

    Την ανάγκη αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ανέδειξε εκ νέου η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι.

    Την ανάγκη αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ανέδειξε η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι.

    Σύμφωνα με το Reuters, η ίδια τόνισε πως η μέτρια ή ελαφρώς περιοριστική πολιτική της Fed είναι σημαντική για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%, ενώ και η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα.

    «Πρέπει να ρίξουμε τον πληθωρισμό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι βρίσκεται σε καλή πορεία», υπογράμμισε η Ντάλι σε εκδήλωση στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ.

    Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Fed πρέπει αντιμετωπίσει τυχόν ευπάθειες της αγοράς εργασίας και να διευρυνθεί ο στενός «κύκλος» επιχειρήσεων που ηγούνται της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.

