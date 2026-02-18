Νέα-σελίδα-για-τον-ενεργειακό-ρόλο-της-Ελλάδας,-πέφτουν-οι-υπογραφές-με-chevron-για-Κρήτη-και-Πελοπόννησο-παρουσία-Μητσοτάκη

Παρουσία του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας 16/2 στο Μέγαρο Μαξίμου η τελετή υπογραφής των συμβάσεων για την παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών σε Πελοπόννησο και Κρήτη στην κοινοπραξία της Chevron και της HELLENIQ ENERGY, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ερευνών υδρογονανθράκων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Τις συμβάσεις, εκ μέρους των παραχωρησιούχων, θα υπογράψουν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης.

Το ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις θα κατατεθούν τάχιστα στη Βουλή προς κύρωση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα ενώ θα προηγηθεί η έγκριση της Περιβαλλοντικής μελέτης η οποία αναμένεται από το β´ εξάμηνο του 2026.

Οι παραχωρήσεις αφορούν τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», καθώς και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», όπου η κοινοπραξία έχει ήδη αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε λιγότερο από έναν χρόνο από την επιτάχυνση των κυβερνητικών επαφών με μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ με στόχο την επανεκκίνηση των ερευνών και την προσέλκυση επενδύσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Σεισμικές έρευνες 40 εκατ. ευρώ

Η πρώτη φάση του ερευνητικού σχεδιασμού προβλέπει τη διενέργεια εκτεταμένων σεισμικών ερευνών, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2026. Για την υλοποίησή τους, η Chevron θα ναυλώσει εξειδικευμένο ερευνητικό σκάφος, το οποίο θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές καταγραφές σε θαλάσσια έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές αποτυπώσεις, που επιτρέπουν τη λεπτομερή απεικόνιση των γεωλογικών σχηματισμών κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και τον εντοπισμό πιθανών στόχων για γεώτρηση. Το συνολικό κόστος των πρώτων αυτών σεισμικών εργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 40 εκατ. ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση του γεωλογικού δυναμικού των περιοχών.

Η επόμενη φάση αφορά τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, με τον σχετικό προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, καθιστώντας και την πιο δαπανηρή φάση του προγράμματος. Η γεώτρηση αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την επιβεβαίωση της ύπαρξης κοιτασμάτων και την εκτίμηση της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.

Η διεθνής στρατηγική των αμερικανικών ενεργειακών ομίλων

Η είσοδος της Chevron στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επέκτασης των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών σε περιοχές με υψηλό ενεργειακό ενδιαφέρον. Η Chevron και η ExxonMobil ενισχύουν την παρουσία τους σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Ανατολική Μεσόγειο, συμμετέχοντας σε μεγάλης κλίμακας έργα έρευνας και παραγωγής.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Chevron έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, όπως το Leviathan και το Tamar στο Ισραήλ, ενώ συμμετέχει και στο κοίτασμα «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης με προοπτική εξαγωγών. Παράλληλα, διατηρεί παρουσία στην Αίγυπτο, εξασφάλισε δικαιώματα έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Λιβύη και πρόσφατα σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες στη Συρία ενισχύοντας το διεθνές ενεργειακό της αποτύπωμα.

Επανατοποθέτηση στη Βενεζουέλα

Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών αποτυπώνεται και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι κατέχει πάνω από 300 δισ. βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου, περισσότερα από τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, κατέχει την έβδομη θέση παγκοσμίως στα αποθέματα φυσικού αερίου, με περίπου 200 τρισ. κυβικά μέτρα.