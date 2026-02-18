Ξεπέρασαν-τα-3-δισ.-τα-φέσια-του-Δημοσίου-προς-ιδιώτες

Μπορεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες να κινήθηκαν πτωτικά τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι του Νοεμβρίου, όμως αυξήθηκαν κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον τελευταίο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο τέλος του 2025 το ύψος των οφειλών του Δημοσίου έφτασε στα 3,221 δις. ευρώ έναντι 3,051 δις. στα τέλη του 2024.

Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς του Δημοσίου που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό 1,39 δις. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 233 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, παρά τον συμψηφισμό rebate και clawback που πραγματοποιείται στο τέλος του έτους.

Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με χρέη 587 εκατ. ευρώ, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με το 2024. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα 231 εκατ. ευρώ που αφορά σε οφειλές του ΕΟΠΥΥ και οι εκκρεμείς πληρωμές από ληξιπρόθεσμες συντάξεις.

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς στο τέλος του 2025 μείωσαν τις οφειλές τους κατά 51 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 180 εκατ. ευρώ. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αύξησαν τις υποχρεώσεις τους κατά 25 εκατ. ευρώ, «κλείνοντας» το προηγούμενο έτος στα 209 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρου

Οι επιστροφές φόρων που εκκρεμούν ανήλθαν συνολικά στα 722 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 173 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 424 εκατ. ευρώ έμμεσους, 15 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους και 111 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα. Στα τέλη του 2025, 176 εκατ. ευρώ επιστροφών παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω μη ανταπόκρισης δικαιούχων, ενώ 386 εκατ. ευρώ δεν χαρακτηρίζονται ακόμη ληξιπρόθεσμα, καθώς δεν έχουν υπερβεί το τρίμηνο.

Η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αξιοπιστία του κράτους. Για τον σκοπό αυτό, από πέρυσι, έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή με αποστολή την ανάλυση του προβλήματος και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των καθυστερήσεων.

Την ίδια ώρα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης καθώς θα υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με :

• το ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών

• το ύψος των οφειλών τους, και

• τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.