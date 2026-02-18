Ο-Καναδάς-λανσάρει-το-πρόγραμμά-του-για-την-άμυνα-ώστε-να-μειώσει-την-εξάρτησή-του-απέναντι-στις-ΗΠΑ

Ο Καναδάς ξεκίνησε χθες, Τρίτη, το πρόγραμμά του ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποσκοπεί να ενισχύσει τον στρατό του στηριζόμενος περαιτέρω στις εθνικές επιχειρήσεις για να μειώσει την εξάρτησή του απέναντι στις ΗΠΑ.

«Υπολογίζαμε υπερβολικά στη γεωγραφία μας και στους άλλους για να προστατευτούμε», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σε επίσκεψή του στα γραφεία της CAE, επιχείρησης εξειδικευμένης σε τεχνολογίες προσομοίωσης για τους τομείς της άμυνας και της αεροπορίας.

«Αυτό δημιούργησε τρωτά σημεία που δεν μπορούμε πλέον να επιτρέπουμε και εξαρτήσεις που δεν είναι πλέον βιώσιμες», πρόσθεσε.

Η βιομηχανική αυτή στρατηγική της καναδικής άμυνας εντάσσεται στη βούληση της χώρας να διαθέσει 82 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε χρόνια στην άμυνα, για να ευθυγραμμιστεί ο Καναδάς με τους στόχους του NATO για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ ως το τέλος του έτους και στο 5% ως το 2035.

Ο Κάρνεϊ δεν παύει να επαναλαμβάνει εδώ και μήνες ότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος και ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον αξιόπιστος εταίρος, στον οποίο ο Καναδάς μπορεί να υπολογίζει για την προστασία του, όπως επισημαίνει το AFP.

Το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση των ικανοτήτων άμυνας στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, σημείωσε ο Κάρνεϊ, ο οποίος έκρινε ότι «ο κόσμος άλλαξε και ότι ο Καναδάς οφείλει να αλλάξει μαζί του».

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανησυχεί ιδίως για την καναδική κυριαρχία στην Αρκτική καθώς η αύξηση των θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής οδηγεί στο λιώσιμο των πάγων και ανοίγει τις ορέξεις μεγάλων δυνάμεων για αυτήν τη γη, πλούσια σε κρίσιμης σημασίας ορυκτά.

Ο Κάρνεϊ έγινε μια από τις πιο έγκυρες φωνές σε παγκόσμιο επίπεδο που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το AFP. Σε ομιλία του στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τον Ιανουάριο, η οποία αναμεταδόθηκε ευρύτατα, έκρινε ότι η παγκόσμια τάξη των περασμένων δεκαετιών έχει «θρυμματιστεί».

Χθες επανήλθε στο όραμά του για τον κόσμο, εξηγώντας ότι ο καναδικός εθνικισμός βρίσκεται στον αντίποδα της αμερικανικής προοπτικής της κυβέρνησης Τραμπ, που εκθειάζει τις χριστιανικές ρίζες του δυτικού πολιτισμού.

«Ο καναδικός εθνικισμός είναι ένας πολιτικός εθνικισμός» και η εντολή της Οτάβας είναι να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου σε μια τεράστια και ποικιλόμορφη χώρα, σημείωσε ο Μαρκ Κάρνεϊ.

«Υπάρχει μια πάλη ανάμεσα στον καναδικό εθνικισμό και σε αυτόν υπέρ του οποίου τάσσονται οι ΗΠΑ», έκρινε.