Ο Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα για Ινδία – Την Πέμπτη η συνάντηση με τον Μόντι

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα για την Ινδία.
Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit».
Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam.
Στις 13.00, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας.
