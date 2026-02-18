Πάνω-από-3,2-δισ.-ευρώ-«δεν-πληρώνει»-το-Δημόσιο-σε-ιδιώτες

Παρέμβαση Πιερρακάκη με ειδική Επιτροπή. Ασφυξία προκαλούν τα κρατικά φέσια.

Ανοδική τάση είχαν το 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Τα αριθμητικά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι:

τέλος Δεκεμβρίου του 2025 βρίσκονταν σε καθυστέρηση πληρωμής συνολικές οφειλές 3,221 δισ. ευρώ, από φορείς του δημοσίου προς ιδιώτες .

. από το συνολικό ποσό των οφειλών αυτών, τα 2,499 δισ. ευρώ αφορούν χρέη προς προμηθευτές και τα 722 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων από την ΑΑΔΕ.

και τα 722 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ. σε μηνιαία βάση, οι συνολικές οφειλές μειώθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 561 εκατ. ευρώ, από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο

μειώθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 561 εκατ. ευρώ, από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση όμως, οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 170 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, όταν συνολικά ανέρχονται στα 3,051 δισ. ευρώ.

Νοσοκομεία και Ταμεία στο «κόκκινο»

Στην κορυφή των οφειλετών παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία, με 1,397 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 233 εκατ. ευρώ (ή σχεδόν 20%) μέσα στο 2025, παρά τον «παραδοσιακό» συμψηφισμό rebate και clawback στο τέλος κάθε χρονιάς.

Με τους συμψηφισμούς αυτούς (και όχι με κανονικές πληρωμές) τον Δεκέμβριο τα νοσοκομεία μείωσαν τα χρέη τους χρεών κατά 286 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 587 εκατ. ευρώ — οριακά υψηλότερα από το 2024 — εκ των οποίων 231 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμότητες του ΕΟΠΥΥ.

Στον αντίποδα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης επέδειξαν μεγαλύτερη συνέπεια, μειώνοντας τις οφειλές τους στα 180 εκατ. ευρώ, από 231 εκατ. τον Δεκέμβριο 2024.

Αντιθέτως, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αύξησαν τα χρέη τους στα 209 εκατ. ευρώ, ή κατά 25 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, περιορίστηκαν τον Δεκέμβριο σε 722 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο. Εξ αυτών, μόνο τα 336 εκατ. ευρώ καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι τα 176 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους δικαιούχους.

Ωστόσο στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία — ιδίως για ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη, πλοία, ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδική Επιτροπή και «μαύρη λίστα»

Την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πάντως απασχολεί η επίλυση του χρόνιου προβλήματος καθώς, όπως έχουν τονίσει ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, οι οφειλές παραμένουν ανεξόφλητες παρότι τα απαραίτητα κονδύλια έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό των φορέων που χρωστούν και δεν πληρώνουν.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης αυτής, βρίσκεται η Ειδική Επιτροπή του ΥΠΕΘΟΟ που έχει αναλάβει την πλήρη χαρτογράφηση των καθυστερήσεων ανά φορέα, στοχεύοντας στον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών για τις οποίες. Όπως έχει υπογραμμίσει ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης, «ό,τι δεν μετράς, δεν το μεταρρυθμίζεις».

Στο πλαίσιο αυτό, και η εγκύκλιος Πετραλιά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2026 θέτει ως κεντρική προτεραιότητα τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, καλώντας νοσοκομεία, ΟΤΑ και ασφαλιστικούς οργανισμούς να αποπληρώνουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις από ίδιους πόρους και να αποτρέπουν τη δημιουργία νέων.

Παράλληλα, από τον Οκτώβριο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τέθηκε σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής τιμολογίων B2G από ιδιώτες προς το Δημόσιο, που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση κάθε εκκρεμούς πληρωμής.

Οι φορείς που αποδεικνύονται συστηματικά ασυνεπείς θα τίθενται υπό αυξημένη εποπτεία και τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται — η λεγόμενη «μαύρη λίστα» που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.